انتزع النصر السعودي انتصارًا مهمًا من ضيفه السد القطري، بعدما تغلب عليه بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بفضل هدف رائع حمل توقيع البرتغالي جواو فيليكس.

وبدأت الإثارة مبكرًا على استاد المباراة، بعدما حصل النصر على ركلة جزاء نجح مواطنه كريستيانو رونالدو في ترجمتها إلى هدف التقدم بالدقيقة 13، لكن السد لم يتأخر في الرد، حيث أدرك محمد وعد عبد الوهاب التعادل للفريق القطري في الدقيقة 22.

وتعقدت مهمة السد قبل نهاية الشوط الأول، بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه محمد وعد عبد الوهاب بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليكمل الفريق القطري المباراة بعشرة لاعبين.

واستغل النصر التفوق العددي مع بداية الشوط الثاني، ونجح جواو فيليكس في تسجيل هدف الفوز بالدقيقة 52، بعدما أطلق مقصية رائعة سكنت شباك السد، في لقطة خطفت الأنظار ومنحت الفريق السعودي النقاط الثلاث.

وبهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 9 نقاط، ليتقدم إلى المركز الخامس في ترتيب مجموعة الغرب، بينما توقف رصيد السد عند نقطتين في المركز الرابع عشر.

وشهدت المباراة إضافة جديدة إلى سجل كريستيانو رونالدو التهديفي، بعدما رفع رصيده إلى 987 هدفًا في مسيرته مع الأندية ومنتخب البرتغال، ليصبح على بعد 13 هدفًا من الوصول إلى حاجز الألف هدف.

كما انفرد النجم البرتغالي بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين للنصر في البطولات الآسيوية، بعدما وصل إلى 17 هدفًا، متجاوزًا المغربي عبد الرزاق حمد الله، الذي سجل 16 هدفًا بقميص الفريق السعودي في المسابقات القارية.