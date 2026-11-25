حقق ريال مدريد الإسباني فوزًا كبيرًا على حساب آيندهوفن الهولندي بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وبدأت المباراة بمحاولات متبادلة بين الفريقين، قبل أن يتقدم آيندهوفن في الدقيقة 32 عن طريق إيفان بيريسيتش، الذي نجح في تسجيل ركلة جزاء، لينهي الفريق الهولندي الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، انتفض ريال مدريد ونجح في إدراك التعادل بالدقيقة 50 عن طريق فيديريكو فالفيردي، قبل أن يضيف جود بيلينجهام الهدف الثاني في الدقيقة 60، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وواصل الفريق الملكي ضغطه الهجومي، ليعزز كيليان مبابي التقدم بالهدف الثالث في الدقيقة 64، قبل أن يعود اللاعب الفرنسي ويسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه، فيما اختتم فينيسيوس جونيور خماسية ريال مدريد في الدقائق الأخيرة.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 15 نقطة، ليعتلي صدارة مرحلة الدوري مؤقتًا، بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته الخمس، بينما تجمد رصيد آيندهوفن عند 4 نقاط، ليتراجع إلى المركز السابع والعشرين.