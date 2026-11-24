أطلقت هواوي ساعة Watch Air في الصين، وهي أنحف ساعة ذكية لها حتى الآن إذ يبلغ سمكها 6.9 ملم فقط ووزنها حوالي 27 غراماً، وتتميز الساعة الجديدة بقرص مربع وهيكل منحني.

تُقدّم ساعة Watch Air تصميمًا جديدًا ضمن تشكيلة ساعات هواوي الذكية، فهي أول ساعة من الشركة بهيكل أحادي من سبيكة التيتانيوم اللامعة، مُدعّمة بسبيكة التيتانيوم TC4 لمزيد من المتانة، ويُمكن للمشترين الاختيار بين اللون الأسود والفضي والذهبي، مع توفّر خيارات متعددة للأحزمة.



مواصفات ساعة هواوي آير

يتميز الجهاز بشاشة AMOLED أمامية مقاس 1.92 بوصة بحواف رفيعة للغاية (1.4 مم) من جميع الجوانب، ونسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 86%. يصل سطوعها الأقصى إلى 3500 شمعة/م²، كما تدعم الشاشة معدل التحديث التكيفي LTPO 2.0.

وتعمل ساعة Watch Air بنظام HarmonyOS، وتحتفظ بتاج هواوي الدوار وزر الوظائف المتعددة على الجانب الأيمن. تتصل الساعة بهواتف هواوي وأجهزة التابلت وسماعات الرأس، مما يتيح للمستخدمين تلقي إشعارات الرسائل، ومزامنة البيانات الصحية، والتحكم في الأجهزة المتصلة.

وتتشابه ميزات تتبع الصحة مع تلك الموجودة في سلسلة ساعات هواوي Watch 6.

وتشمل هذه الميزات فحصًا صحيًا مصغرًا بنقرة واحدة يغطي تقييمات مخاطر ارتفاع حمض اليوريك ومرض السكري، بالإضافة إلى رؤى صحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتتبع القياسات اليومية، وتحدد الاتجاهات، وتشير إلى المخاطر المحتملة.

وتشمل ميزات تتبع الأنشطة الرياضية التزلج وركوب الدراجات. ويحصل المستخدمون على تسجيل التمارين وتحليل البيانات، بينما يجعل التصميم النحيف الساعة أقل وضوحًا أثناء الجري والتمارين الأخرى.

ميزات ساعة هواوي

قامت هواوي أيضاً بتغيير تصميم البطارية الداخلية، حيث استخدمت بطارية غير منتظمة الشكل ذات طبقات من السيليكون عالي الكثافة لتناسب الهيكل النحيف.

وتُقدّر الشركة عمر البطارية بحوالي خمسة أيام في ظل الاستخدام العادي. كما تدعم البطارية الشحن السريع لمدة 10 دقائق، والذي تدّعي هواوي أنه يوفر طاقة كافية ليوم كامل.

السعر والتوافر

يبدأ سعر ساعة هواوي الذكية "Watch Air" من 2499 يوانًا صينيًا (حوالي 375 دولارًا أمريكيًا) في الصين، وستُطرح للبيع في 4 ديسمبر. وقد أعلنت هواوي عن الساعة الذكية في نفس الحدث الذي أعلنت فيه عن هاتف Mate X8 . وتُطبق تفاصيل الأسعار والتوافر حاليًا على السوق الصينية.