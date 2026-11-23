نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

سهولة قد تدمر أمان حساباتك.. الوجه الخفي لاستخدام حساب جوجل في تسجيل الدخول للمواقع

يُعد خيار تسجيل الدخول باستخدام جوجل وسيلة سريعة ومريحة تختصر عناء ابتكار كلمات مرور جديدة وحفظها لكل موقع أو تطبيق. ورغم ذلك، فإن هذه السهولة تخفي وراءها مخاطر تتعلق بالخصوصية وأمان الحسابات، وفقًا لتقرير تقني نشره موقع "MakeUseOf".

تحديث سامسونج الجديد One UI 9.5 وصل إليك.. إضافات مخفية تستحق التجربة

أطلقت سامسونج النسخة التجريبية الأولى من تحديث One UI 9.5، حاملةً معها حزمة من التحسينات التي فاقت التوقعات. ورغم أن معظم التغييرات طفيفة، إلا أن هناك ميزات جوهرية ترفع من كفاءة تجربة الاستخدام بشكل ملحوظ، وإليك أبرز 4 إضافات لافتة:

مواصفات احترافية.. هونر تغزو الأسواق بسلسة هواتف جديدة

ابتكرت شركة هونر استخدامًا جديدًا للمساحة المحيطة بالكاميرات الخلفية للهواتف. تأتي سلسلة Honor 700 الجديدة بشاشة ثانوية صغيرة في الخلف، بجانب وحدة الكاميرا، بدلاً من استبدال وحدة الكاميرا التقليدية.

تُعرف هذه الميزة باسم "الجزيرة العائمة"، وهي متوفرة في هواتف Honor 700 Pro وHonor 700 وHonor 700S، والتي تم إطلاقها جميعًا في الصين.

وداعا لمساحة التخزين الممتلئة.. واتساب يطلق خدمة مجانية لحفظ المحادثات

أطلق تطبيق واتساب خدمة تخزين سحابية مستقلة تُعرف باسم التخزين السحابي لواتساب مما يتيح لك إمكانية حفظ نسخ محادثاتك الاحتياطية على خوادم الشركة مباشرة وذلك دون استهلاك مساحتك المجانية في كلا من جوجل درايف أو آي كلاود

خطوة بسيطة في إعدادات الآيفون ستغير طريقة مشاركتك للملفات للأبد في إعدادات الآيفون ستغير طريقة مشاركتك للملفات

بات بإمكان مستخدمي عدد من هواتف أندرويد إرسال الصور ومقاطع الفيديو والملفات مباشرة إلى أجهزة آيفون دون الحاجة لتطبيقات خارجية، وذلك بفضل توافق ميزة Quick Share مع خدمة AirDrop.

خطوات إرسال الملفات من أندرويد إلى آيفون

يتطلب الربط بين النظامين تعديل إعدادات الظهور في هاتف آيفون ليتمكن هاتف أندرويد من اكتشافه، وذلك عبر الخطوات التالية: