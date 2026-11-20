أعلنت شركة هونر، عن طرح ساعتها الذكية الجديدة Honor Watch 6 Pro في الأسواق العالمية، بعد إطلاقها لأول مرة في الصين خلال سبتمبر الماضي، مع مجموعة من المواصفات المتطورة التي تشمل شاشة OLED فائقة السطوع، وميزات متقدمة لمراقبة الصحة واللياقة البدنية، وبطارية طويلة العمر.

ويأتي الإطلاق العالمي للساعة بعد طرح إصدار Honor Watch 6 في الأسواق الدولية خلال يونيو الماضي، بينما تمثل Watch 6 Pro نسخة أكثر تطورا وفخامة مقارنة بالجيل السابق Watch 5 Pro.

تصميم فاخر وشاشة OLED بسطوع 5500 شمعة



تأتي Honor Watch 6 Pro بأبعاد تبلغ 46.3 × 46.3 × 11.6 ملم، ويصل وزنها إلى 50.9 جراما دون السوار، مع هيكل أمامي مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ 316L، وإطار من السيراميك النانوي.

وتضم الساعة شاشة OLED مزدوجة الطبقات، تطلق عليها الشركة اسم Ultra-Bright Tandem Display، بقياس 1.5 بوصة ودقة 466 × 466 بكسل، مع مستوى سطوع أقصى يصل إلى 5500 شمعة، مقارنة بـ3000 شمعة في ساعة Watch 5 Pro السابقة، ما يعزز وضوح المحتوى وإمكانية قراءة البيانات في ظروف الإضاءة القوية.

Honor Watch 6 Pro

مراقبة الصحة وأكثر من 120 وضعا رياضيا



تعتمد الساعة على نظام Intelligent Sense System، الذي يوفر خاصية الفحص الصحي السريع لمتابعة معدل ضربات القلب ومستوى الأكسجين في الدم ومؤشرات التوتر.

كما تقدم تقريرا صباحيا صحيا يتضمن معلومات عن جودة النوم ومستوى طاقة الجسم ومؤشر تباين معدل ضربات القلب HRV.

وعلى صعيد اللياقة البدنية، تدعم الساعة أكثر من 120 وضعا رياضيا، من بينها مدرب الجري المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والجري في المسارات الجبلية مع إمكانية العودة إلى نقطة الانطلاق عبر الملاحة، إلى جانب تتبع أنشطة كرة القدم والريشة الطائرة.

Honor Watch 6 Pro

وتعتمد في تحديد المواقع على نظام AccuTrack ثنائي النطاق L1+L5 GNSS، لتحسين دقة تتبع المسارات والأنشطة الخارجية.

بطارية تدوم 18 يوما ومقاومة للماء



تحتوي Honor Watch 6 Pro على بطارية بسعة 515 مللي أمبير، وتصل مدة تشغيلها إلى 18 يوما في وضع البطارية فائقة الاستمرار، ونحو 10 أيام في الاستخدام المعتاد، بينما تنخفض إلى 7 أيام عند تفعيل خاصية الشاشة الدائمة التشغيل.

وتدعم الساعة معايير مقاومة الماء والغبار 5ATM وIP68 وIP69 وIP69K، بالإضافة إلى مدفوعات NFC عبر خدمة Fidesmo.

وتتوافق مع الهواتف العاملة بنظام Android 9.0 أو الإصدارات الأحدث، وأجهزة آيفون التي تعمل بنظام iOS 15.1 أو أحدث، كما تتيح استقبال الإشعارات من هاتفين في الوقت نفسه، أحدهما من هونر والآخر آيفون.

Honor Watch 6 Pro

سعر Honor Watch 6 Pro وموعد التوافر



بدأت الطلبات المسبقة لساعة Honor Watch 6 Pro في أوروبا والمملكة المتحدة بلوني الأسود مع سوار من المطاط الصناعي الفلوري، والفضي مع سوار معدني، وتأتي الأسعار الرسمية على النحو التالي:

- الإصدار الأسود: 379.90 يورو أو 329.99 جنيها إسترلينيا.

- الإصدار الفضي: 429.90 يورو أو 379.99 جنيها إسترلينيا.