هونر تكشف عن سلسلة Honor 700 بشاشة خلفية مبتكرة.. السعر والمواصفات

كشفت شركة هونر Honor، رسميا عن سلسلة هواتفها الجديدة Honor 700 في السوق الصينية، والتي تضم ثلاثة إصدارات هي Honor 700 وHonor 700 Pro وHonor 700S، مع ميزة لافتة تتمثل في شاشة إضافية مدمجة في الجهة الخلفية لجميع الهواتف، بجوار وحدة الكاميرات.

وأعلنت هونر فتح باب الحجز المسبق للأجهزة عبر قنوات البيع الرسمية والمتاجر الصينية، مع الكشف عن خيارات الألوان وسعات التخزين لكل إصدار، لكنها لم تعلن حتى الآن عن موعد الإطلاق الرسمي أو الأسعار النهائية.

هونر تفتح الحجز المسبق لهواتف Honor 700 الجديدة



وصفت هونر سلسلة Honor 700 بأنها إعادة تصميم شاملة لسلسلة هواتفها الرقمية، مع التركيز على تحسين الأداء وتجربة الاستخدام اليومية.

وأصبح الحجز المسبق متاحا عبر متجر هونر الرسمي وعدد من منصات البيع في الصين، مع تقديم عروض خاصة للمشترين خلال فترة الحجز، تشمل تغطية لمدة 365 يوما لاستبدال الهاتف بدلا من إصلاحه، إلى جانب تأمين لمدة عام على الشاشة الأمامية والخلفية.

Honor 700 Pro

ألوان وسعات تخزين هواتف Honor 700



تأتي الهواتف الثلاثة بأربعة ألوان مشتركة، هي الأبيض، والأزرق السماوي، والأزرق، والوردي، بينما تختلف خيارات الذاكرة والتخزين بين الإصدارات:

- Honor 700: ذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجابايت، مع سعات تخزين 256 أو 512 جيجابايت.

- Honor 700 Pro: ذاكرة 12 جيجابايت مع 256 أو 512 جيجابايت، أو 16 جيجابايت مع 512 جيجابايت.

- Honor 700S: ذاكرة 12 جيجابايت مع سعة تخزين 256 أو 512 جيجابايت.

Honor 700S



شاشة خلفية إضافية لعرض الإشعارات والتقاط صور السيلفي



من أبرز المزايا التي تميز سلسلة Honor 700 وجود شاشة مربعة صغيرة في الجهة الخلفية، مدمجة داخل وحدة الكاميرات الرئيسية المكونة من عدستين.

وتظهر الصور الرسمية إمكانية استخدام الشاشة الخلفية لعرض الساعة والأدوات المصغرة والرسوم المتحركة، إلى جانب معاينة مباشرة للصور الشخصية عند استخدام الكاميرات الخلفية، ما يسمح بالتقاط صور سيلفي بجودة أعلى من خلال المستشعرات الرئيسية.

كما يتوقع أن تدعم الشاشة عرض حالة الطقس والإشعارات والتحكم في تشغيل الموسيقى، وفقا للتسريبات المتداولة.

Honor 700

مواصفات Honor 700 وHonor 700 Pro المتوقعة



رغم الإعلان الرسمي عن الهواتف، لم تكشف هونر حتى الآن عن المواصفات التقنية الكاملة، لكن تسريبات سابقة أشارت إلى اعتماد هاتفي Honor 700 وHonor 700 Pro على شاشة OLED مسطحة مقاس 6.57 بوصة بدقة 1.5K، مع حواف متساوية ونحيفة للغاية.

ومن المتوقع أن يبلغ قياس الشاشة الخلفية الإضافية نحو 1.72 بوصة، لتكون جزءا من وحدة الكاميرات.

وعلى مستوى التصوير، تشير التسريبات إلى احتمال اعتماد السلسلة على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، مع حصول إصدار Honor 700 Pro على كاميرا مقربة من نوع بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل.

كما قد يدعم هاتفا Honor 700 وHonor 700 Pro عدسة تقريب خارجية قابلة للتركيب، توفر تقريبا بصريا يصل إلى 200 ملم.

بطارية ضخمة وشحن سريع يصل إلى 80 وات



تشير المعلومات الأولية إلى أن سعة البطارية في سلسلة Honor 700 قد تصل إلى نحو 9000 مللي أمبير، وهي سعة كبيرة مقارنة بالمتوسط المعتاد في الهواتف الذكية.

واجتازت الإصدارات الثلاثة اختبارات اعتماد 3C في الصين، مع دعم الشحن السلكي بقدرة تصل إلى 80 وات.

أما إصدار Honor 700 Pro، فمن المتوقع أن يقدم مزايا إضافية تشمل الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات، إلى جانب الشحن اللاسلكي العكسي.

معالجات Snapdragon مختلفة بين الإصدارين القياسي وPro



على مستوى الأداء، تشير التسريبات إلى احتمال تزويد Honor 700 بمعالج Snapdragon 8s Gen 4، بينما قد يحصل Honor 700 Pro على معالج Snapdragon 8 Gen 5 الأكثر قوة.

ولم تظهر حتى الآن تفاصيل مؤكدة بشأن المعالج والكاميرات في إصدار Honor 700S.

موعد إطلاق Honor 700 والأسعار

على الرغم من فتح باب الحجز المسبق، لا تزال الأسعار الرسمية وموعد البيع النهائي غير معلنين، ومن المنتظر أن تكشف هونر عن بقية التفاصيل خلال حدث الإطلاق الرسمي، بما في ذلك الأسعار والمواصفات النهائية لكل إصدار.