هونر تطلق WIN Pad.. تابلت ألعاب بشاشة 240 هرتز وبطارية ضخمة

أعلنت شركة هونر Honor، إطلاق أول جهاز لوحي مخصص للألعاب ضمن سلسلة WIN، تحت اسم Honor WIN Pad، بالتزامن مع الكشف عن هواتف WIN 2 وWIN RT 2 وWIN Turbo 2، مستهدفة عشاق الألعاب الذين يبحثون عن أداء قوي وتجربة لعب متقدمة في جهاز محمول صغير الحجم.

ويجمع الجهاز الجديد بين شاشة OLED بمعدل تحديث مرتفع، ومعالج رائد من كوالكوم، ونظام تبريد نشط بمروحة داخلية، إلى جانب بطارية كبيرة تدعم جلسات اللعب الطويلة.

شاشة OLED بمعدل تحديث 240 هرتز

يأتي Honor WIN Pad بشاشة OLED قياس 8.4 بوصة، بدقة 2304 × 1440 بكسل وكثافة تبلغ 324 بكسل لكل بوصة، مع معدل تحديث يصل إلى 240 هرتز، ونسبة استحواذ الشاشة على الواجهة تبلغ 93%.

وتصل درجة السطوع القصوى المعلنة إلى 6000 شمعة، فيما يدعم الجهاز معدل التحديث الكامل البالغ 240 هرتز في أكثر من 40 لعبة، إلى جانب خيارات بمعدلي 185 و165 هرتز لعدد مماثل من الألعاب، بهدف توفير تجربة عرض أكثر سلاسة واستجابة أثناء اللعب.

Honor WIN Pad

معالج رائد ومروحة تبريد مدمجة

يعتمد الجهاز على معالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع نظام تبريد نشط يتضمن مروحة توربينية تصل سرعتها إلى 15 ألف دورة في الدقيقة، وتقول هونر إنها قادرة على خفض درجة الحرارة بما يصل إلى 8 درجات مئوية.

ولتحسين الاستجابة أثناء اللعب، زودت الشركة الجهاز بمحركين خطيين مزدوجين من محور X، لتقديم اهتزازات لمسية أكثر دقة وتفاعلا مع أحداث الألعاب.

وتأتي هذه التجهيزات في إطار سعي هونر إلى الحفاظ على استقرار الأداء خلال جلسات اللعب الطويلة، خصوصا مع الألعاب التي تتطلب قدرات معالجة ورسوميات مرتفعة.

Honor WIN Pad

بطارية 10000 مللي أمبير وشحن سريع بقدرة 66 وات

يضم Honor WIN Pad بطارية ضخمة بسعة 10,000 مللي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السريع بقدرة 66 واط، إلى جانب الشحن العكسي بقدرة 27 وات، ما يتيح استخدام الجهاز لشحن أجهزة أخرى متوافقة.

كما يدعم الجهاز فصل عمليتي الشحن والتفريغ، بما يسمح بتوصيل الطاقة إلى الجهاز بصورة مستقلة عن شحن البطارية، وهي ميزة قد تساعد على إطالة جلسات اللعب وتقليل الضغط على البطارية أثناء الاستخدام المكثف.

مركز Geek Center لتخصيص أداء الألعاب

على مستوى البرمجيات، يقدم الجهاز مركزا جديدا باسم Geek Center، يتيح للمستخدمين تخصيص مجموعة من الإعدادات، من بينها معدل تحديث الشاشة، وحجم فحص الذاكرة، وخيارات الحماية عند انخفاض مستوى البطارية.

ويمكن حفظ هذه الإعدادات ضمن ملفات تعريف محلية، لتسهيل التبديل بين إعدادات مختلفة بحسب اللعبة أو طبيعة الاستخدام. كما يتضمن الجهاز وضع أداء باسم Full Throttle، يتيح تفعيل مستويات أعلى من الأداء عند الحاجة إلى أقصى قدرة ممكنة.

سعر Honor WIN Pad

طرحت هونر الجهاز في الصين بخيارين من الذاكرة والتخزين، مع تخفيضات وعروض دعم محلية تقلل السعر لفترة محدودة، بسعة 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت بسعر 4499 يوانا (نحو 673 دولارا)، وبسعة 16 جيجابايت رام + 512 جيجابايت يبلغ 5499 يوانا (نحو 823 دولارا).