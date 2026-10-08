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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هونر تطلق Honor Play20C بشاشة لمس خلفية وبطارية ضخمة.. سعر ومواصفات

Honor Play20C
Honor Play20C
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة هونر Honor، هاتفها الذكي الجديد Honor Play20C ضمن فئة الهواتف الاقتصادية، ليأتي بتصميم غير معتاد يتضمن شاشة لمس إضافية في الجهة الخلفية إلى جانب الكاميرا الرئيسية.

ويشترك الهاتف في معظم مكوناته الداخلية مع هاتف Honor X5d S، ما يشير إلى أن Honor Play20C قد يكون النسخة العالمية من الهاتف نفسه.

شاشة رئيسية وأخرى خلفية


يتميز هاتف Honor Play20C بشاشة رئيسية من نوع IPS LCD بحجم 6.78 بوصة، وبدقة HD+، مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز لتوفير تجربة أكثر سلاسة أثناء التصفح والتنقل بين التطبيقات.

أما أبرز ما يميز الهاتف، فهو وجود شاشة لمس ثانوية بحجم 2 بوصة في الجهة الخلفية، بجوار الكاميرا الرئيسية.

ويمكن استخدام الشاشة الخلفية لعرض المعلومات السريعة، إلى جانب التحكم في بعض وظائف الكاميرا، كما يمكن الاستفادة منها عند استخدام الكاميرا الرئيسية لالتقاط صور السيلفي أو ضبط تكوين الصورة قبل التصوير.

هاتف Honor Play20C

معالجات مختلفة حسب الإصدار
 

يعتمد معظم إصدارات Honor Play20C على معالج Unisoc T610، بينما يأتي الإصدار الذي يضم 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و128 جيجابايت للتخزين بمعالج Unisoc T615 المختلف قليلا.

وتوفر هونر الهاتف بسعة تخزين تصل إلى 128 جيجابايت، بحسب الإصدار.

هاتف Honor Play20C

كاميرا بدقة 50 ميجابكسل


في الخلف، يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وتضيف الشاشة الخلفية الصغيرة فائدة عملية أثناء التصوير، إذ يمكن استخدامها للمساعدة في التقاط صور السيلفي باستخدام الكاميرا الرئيسية، فضلًا عن معاينة وتحديد إطار الصورة.

بطارية ضخمة وسعر اقتصادي
 

يحتوي Honor Play20C على بطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 15 وات.

ويبلغ سعر الإصدار الذي يأتي بذاكرة 4 جيجابايت + 64 جيجابايت نحو 113 دولارا، ويتوافر الهاتف بثلاثة ألوان هي الأخضر الغابي والذهبي الشروق والأسود الليلي.

كما أدرجت هونر الهاتف على موقعها العالمي، وهو ما يشير إلى احتمالية توفره في أسواق خارج الأسواق التي أطلق فيها مبدئيا.

هاتف Honor Play20C
Honor Play20C هونر الهواتف الاقتصادية

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