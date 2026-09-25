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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هاتف ضد الماء والسقوط.. هونر تطلق Honor X9e Pro بمواصفات استثنائية

Honor X9e Pro
Honor X9e Pro
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة هونر HONOR، رسميا عن هاتفها الجديد HONOR X9e Pro، الذي ينتمي إلى فئة الهواتف المتوسطة العليا، والذي يأتي كنسخة عالمية من هاتف X80 Pro Max المخصص للسوق الصينية.

ويركز الهاتف الجديد على تقديم مزيج من المتانة العالية، والشاشة فائقة السطوع، والبطارية الضخمة، مع مواصفات تجعله من أبرز الهواتف في فئته من حيث سعة البطارية.

حماية قوية وشاشة فائقة السطوع
 

يتوافر هاتف HONOR X9e Pro بأربعة ألوان هي: البنفسجي، والأسود ، والذهبي، والبني المحمر.

ويحصل الهاتف على تصنيف IP69K لمقاومة الغبار والمياه، بما في ذلك نفاثات المياه الساخنة عالية الضغط، إلى جانب شهادة SGS 5-Star لمقاومة السقوط من ارتفاع يصل إلى 3 أمتار.

هاتف HONOR X9e Pro

وفي الواجهة الأمامية، يأتي الهاتف بشاشة AMOLED قياس 6.8 بوصة بدقة 1.5K تبلغ 2788 × 1280 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز، وحماية من زجاج Corning Gorilla Glass Victus 2.

وتصل ذروة سطوع الشاشة إلى 10 آلاف شمعة في ظروف محددة عند عرض محتوى HDR، مع مستشعر بصمة ضوئي مدمج أسفل الشاشة.

معالج سناب دراجون وكاميرا 108 ميجابكسل


يعمل هاتف HONOR X9e Pro بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 6 Gen 5، مع خيارات للذاكرة العشوائية بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تبلغ 256 أو 512 جيجابايت.

وفي قطاع التصوير، يضم الهاتف كاميرا خلفية رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مزودة بتقنية التثبيت البصري للصورة OIS، إلى جانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل.

أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 16 ميجابكسل داخل فتحة في الشاشة.

بطارية عملاقة بسعة 11 ألف مللي أمبير


لكن أبرز ما يميز HONOR X9e Pro هو بطاريته الضخمة بسعة 11000 مللي أمبير في الساعة، وهي بطارية تعتمد على تقنية السيليكون، وتقول الشركة إنها مصممة للحفاظ على صحتها وأدائها لفترة تصل إلى 6 سنوات.

وتدعم البطارية الشحن السريع السلكي بقدرة 80 وات، إلى جانب الشحن العكسي السلكي بقدرة 27 وات، ما يسمح باستخدام الهاتف كبنك طاقة لشحن أجهزة أخرى.

هاتف HONOR X9e Pro

اتصال حديث ونظام Android 16
 

يدعم الهاتف شبكات 5G، وتقنية Wi-Fi 6E، وBluetooth 6.0، إلى جانب تقنية الاتصال قريب المدي NFC.

ويعمل الجهاز بنظام Android 16 مع واجهة MagicOS 10، مع تحسينات برمجية تقول هونر إنها تستهدف الحفاظ على سلاسة أداء النظام لمدة تصل إلى 6 سنوات.

سعر HONOR X9e Pro


يتوافر هاتف HONOR X9e Pro حاليا للبيع في ماليزيا، مقابل الأسعار التالية:

- 8 جيجابايت + 256 جيجابايت: بـ450 دولارا.

- 8 جيجابايت + 512 جيجابايت: بـ 570 دولارا.

ومن المقرر أن يصل الهاتف إلى أسواق دولية أخرى تباعا خلال مراحل لاحقة.

Honor X9e Pro هونر سعر هونر X9e Pro هاتف Honor X9e Pro

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