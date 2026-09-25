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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 4 أطنان ردة و810 عبوات عصير في حملة تموينية بطما بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شنت إدارة تموين طما بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع إدارة مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية بدائرة المركز، في إطار تكثيف الرقابة على السلع والمنتجات المعروضة للمواطنين، والتصدي لحيازة وتداول المنتجات مجهولة المصدر.

وأسفرت الحملة التموينية عن ضبط كميات من السلع والمنتجات مجهولة المصدر، والتي تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.

ماذا حدث؟

وشملت المضبوطات خلال الحملة ضبط 50 كرتونة من منتجات الإندومي، بالإضافة إلى 40 كرتونة زيت، و810 عبوات عصير، فضلًا عن ضبط 4 أطنان من الردة الخشنة، وجميعها تبين عدم وجود مستندات أو بيانات واضحة تثبت مصدرها، بما يخالف القواعد والاشتراطات المنظمة لتداول السلع والمنتجات الغذائية.

وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بشأن الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، فيما باشرت الجهات المختصة أعمالها للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من مصدر المنتجات المضبوطة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتواصل الأجهزة الرقابية بمحافظة سوهاج حملاتها المكثفة على الأسواق بمختلف المراكز والمدن، للتأكد من التزام التجار بالقوانين والقرارات المنظمة لعملية البيع والتداول، وضبط السلع مجهولة المصدر، ومواجهة أي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين أو التلاعب بالأسعار.

وأكدت الحملات التموينية استمرار المرور الميداني على الأنشطة التجارية والمحال والأسواق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها، بما يسهم في إحكام الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من السلع غير معلومة المصدر.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج تموين سوهاج طما

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