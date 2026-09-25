حملة مرافق بالمنشأة في سوهاج.. توجيهات أمنية بإزالة الإشغالات وتيسير حركة المواطنين

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة مرافق مكثفة بمركز ومدينة المنشاة، استهدفت رفع الإشغالات والتعديات والمخالفات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، وذلك بتوجيهات اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، في إطار استمرار الحملات الميدانية لإعادة الانضباط إلى الشوارع والميادين.

ماذا حدث؟

وجاءت الحملة ضمن خطة أمنية متكاملة تعتمد على التواجد الميداني المستمر بمختلف مراكز المحافظة، والتعامل الفوري مع أوجه الإشغال والتعديات التي تتسبب في إعاقة الحركة المرورية وتشويه المظهر الحضاري، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للشارع.

وتمكنت الحملة من المرور على عدد من الشوارع والمناطق الحيوية بمدينة المنشاة، حيث جرى التعامل مع الإشغالات التي تعوق حركة المارة والسيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، وسط متابعة ميدانية من القيادات الأمنية والقوات المشاركة في الحملة.

وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار الحملات على مدار اليوم، وعدم السماح بعودة الإشغالات أو التعديات التي تؤثر على حركة المواطنين، مع تكثيف التواجد الأمني بالمناطق ذات الكثافات العالية والشوارع الرئيسية.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجيهات اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بتكثيف الحملات الأمنية والمرورية وحملات المرافق بمختلف أنحاء المحافظة، وتحقيق الانضباط في الشارع، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين والحفاظ على السيولة المرورية.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج جهودها اليومية للتعامل مع مختلف صور المخالفات، من خلال الحملات المفاجئة والمستمرة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتأكيد على أن الشارع حق للمواطنين وأن إزالة الإشغالات والتعديات تأتي في مقدمة الأولويات لتحقيق الانضباط والسيولة بمختلف مدن ومراكز المحافظة.