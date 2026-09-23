قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: السنوات الماضية شهدت تطويرا في قطاعات النقل والطاقة والاستثمار في الصحة والتعليم
طفرة سياحية في 12 عامًا.. حسام هزاع يكشف تفاصيل تطوير المطارات والفنادق والطرق
رحلة تعريفية لكبرى شركات سياحة الرفاهية والمؤتمرات بالسوق الروسي إلى القاهرة والعلمين
عبد العاطي يبحث مع وزيرة خارجية فنلندا تعزيز العلاقات وتطورات غزة
«التنشيط السياحي» تستضيف وفدا من كبار منظمي الرحلات الروس بالقاهرة والعلمين
مدبولي يلتقي نظيره العراقي بنيويورك ويؤكد استعداد الشركات المصرية للمشاركة في تنمية العراق
إعلام إيراني: مقتل العميد في الحرس الثوري حسين ظريفي خلال اشتباكات في سراوان
أحمد موسي يحتفل مع أهالي قريته بالصعيد: الطبل البلدي جزء من فرحتنا و شكرا لكل إللي شرفونا
غدًا.. انطلاق مونديال الأندية لكرة اليد من العاصمة الجديدة بمشاركة 10 أندية عالمية
الحكومة البريطانية تدرس رفع ضريبة أرباح رأس المال لزيادة الإيرادات
الصين: الحوار والمفاوضات السبيل الوحيد لتسوية الأزمة الأوكرانية
مران الأهلي .. طاهر محمد طاهر يبدأ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير أمن سوهاج يقود حملة موسعة لإزالة التعديات وفتح الطرق أمام المواطنين

جانب من الحملة بسوهاج
جانب من الحملة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت مدينة طهطا بمحافظة سوهاج حملة مرافق موسعة، تعد من أكبر الحملات التي شهدتها المدينة، لإزالة الإشغالات والتعديات والمخالفات التي تعوق حركة المواطنين وتشوه المظهر الحضاري بالشوارع والميادين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج.

ماذا حدث؟

وقاد اللواء أشرف عبدالمالك الحملة ميدانيًا، بمشاركة القيادات الأمنية والتنفيذية والقوات المعنية، حيث تم المرور على عدد من المناطق والشوارع الحيوية بمدينة طهطا، مع التعامل الفوري مع الإشغالات والتعديات التي تتسبب في تضييق الطرق وتعطيل حركة المارة والسيارات.

وأكدت الأجهزة الأمنية خلال الحملة استمرار جهودها لإعادة الانضباط إلى الشوارع، والتصدي لكافة صور الإشغالات والتعديات، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين، فضلًا عن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وتأتي الحملات المكثفة في إطار خطة أمنية تستهدف تحقيق الانضباط في الشارع السوهاجي، ومواجهة المخالفات التي تؤثر على حركة المواطنين، مع التأكيد على عدم السماح بعودة الإشغالات والتعديات مرة أخرى عقب إزالتها.

وشددت الأجهزة المعنية على استمرار الحملات بشكل دوري بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفات والتعامل معها وفقًا للقانون، مع تكثيف التواجد الأمني بالمناطق الحيوية والأسواق والشوارع التي تشهد كثافات مرورية.

وتشهد محافظة سوهاج خلال الفترة الحالية تكثيفًا ملحوظًا للحملات الأمنية والمرورية وحملات المرافق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عبدالمالك، في إطار العمل على تحقيق الانضباط ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتؤكد الحملات المتواصلة أن الشارع السوهاجي يحظى بتواجد أمني مستمر، مع التعامل الحاسم مع أي مخالفات أو تعديات من شأنها التأثير على حركة المواطنين أو استغلال الطريق العام، بما يسهم في إعادة الانضباط وتحقيق السيولة بالشوارع والميادين.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج مدير أمن سوهاج طهطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة في دعوى وقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية

ارشيفي

إثيوبيا تشتعل.. جبهة تيجراي تسيطر على مطار ميكيلي

المرجع الديني آية الله العظمى الشبيري الزنجاني.

بعد رحيل الزنجاني.. إيران تعلن الحداد الرسمي في البلاد

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

شرارة حرب جديدة تهز إثيوبيا.. قوات تيجراي تسيطر على مطار في ميكلي.. واشتعال معركة إسقاط آبي أحمد

الذهب يتراجع عالمياً اليوم الأربعاء بعد ارتفاع الدولار

مفاجأة.. الدولار يضرب الذهب بقوة والأوقية تهبط إلى 4329 دولارا

الرئيس السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف

صورة أرشيفية

بعد نشر الواقعة بصدى البلد|تحقيق وجزاءات لمعلمة ومديرة مدرسة بعد تشويه شعر تلميذ ببني سويف

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

الدولار يواصل التراجع في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم .. وهذا سعره الآن

ترشيحاتنا

حقوق المنصوره

جامعة المنصورة تُعلن اعتماد «الحقوق» كأول كلية حكومية مصرية تحصل على الاعتماد المؤسسي

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يتفقد عددًا من المخابز والخدمات والنظافة والإشغالات بمركزي سمسطا وببا

رئيس الجامعة يفتتح المعامل

افتتاح 5 معامل مُتخصصة بكليتي الطب والعلاج الطبيعي بجامعة المنيا الأهلية

بالصور

مرسيدس تلوح بإغلاق مصانع في ألمانيا.. ارتفاع التكلفة يضغط على الإنتاج

مصنع مرسيدس
مصنع مرسيدس
مصنع مرسيدس

طريقة عمل كيك السينامون

طريقة عمل كيك السينامون..
طريقة عمل كيك السينامون..
طريقة عمل كيك السينامون..

كسر الزيرو.. أسعار رينو تاليانت موديل 2025 المستعملة في مصر

رينو تاليانت
رينو تاليانت
رينو تاليانت

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 رسمياً

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي

فيديو

صابرين النجيلي

دياب يطرح أغنيته الجديدة "امسك حرامي" بالتعاون مع صابرين النجيلي.. شاهد

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

عمر السعيد

إسلام جمال وهشام ماجد فى جنازة والد عمر السعيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد