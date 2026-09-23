مدير أمن سوهاج يقود حملة موسعة لإزالة التعديات وفتح الطرق أمام المواطنين

شهدت مدينة طهطا بمحافظة سوهاج حملة مرافق موسعة، تعد من أكبر الحملات التي شهدتها المدينة، لإزالة الإشغالات والتعديات والمخالفات التي تعوق حركة المواطنين وتشوه المظهر الحضاري بالشوارع والميادين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج.

ماذا حدث؟

وقاد اللواء أشرف عبدالمالك الحملة ميدانيًا، بمشاركة القيادات الأمنية والتنفيذية والقوات المعنية، حيث تم المرور على عدد من المناطق والشوارع الحيوية بمدينة طهطا، مع التعامل الفوري مع الإشغالات والتعديات التي تتسبب في تضييق الطرق وتعطيل حركة المارة والسيارات.

وأكدت الأجهزة الأمنية خلال الحملة استمرار جهودها لإعادة الانضباط إلى الشوارع، والتصدي لكافة صور الإشغالات والتعديات، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين، فضلًا عن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وتأتي الحملات المكثفة في إطار خطة أمنية تستهدف تحقيق الانضباط في الشارع السوهاجي، ومواجهة المخالفات التي تؤثر على حركة المواطنين، مع التأكيد على عدم السماح بعودة الإشغالات والتعديات مرة أخرى عقب إزالتها.

وشددت الأجهزة المعنية على استمرار الحملات بشكل دوري بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفات والتعامل معها وفقًا للقانون، مع تكثيف التواجد الأمني بالمناطق الحيوية والأسواق والشوارع التي تشهد كثافات مرورية.

وتشهد محافظة سوهاج خلال الفترة الحالية تكثيفًا ملحوظًا للحملات الأمنية والمرورية وحملات المرافق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عبدالمالك، في إطار العمل على تحقيق الانضباط ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتؤكد الحملات المتواصلة أن الشارع السوهاجي يحظى بتواجد أمني مستمر، مع التعامل الحاسم مع أي مخالفات أو تعديات من شأنها التأثير على حركة المواطنين أو استغلال الطريق العام، بما يسهم في إعادة الانضباط وتحقيق السيولة بالشوارع والميادين.