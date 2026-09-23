حملات مرورية مكثفة بشوارع سوهاج لتحقيق الانضباط

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة مرورية مكثفة بمنطقة الاستاد وشارع النيل بمدينة سوهاج، وذلك في إطار تكثيف الحملات المرورية بالشوارع والميادين الرئيسية، والعمل على تحقيق الانضباط المروري والحد من المخالفات والحوادث.

ماذا حدث؟

جاءت الحملة تحت إشراف اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وبمشاركة ضباط وأفراد إدارة المرور، حيث تم الانتشار بعدد من النقاط الحيوية بمنطقة الاستاد وشارع النيل، مع تكثيف التواجد المروري لضبط الحالة المرورية والتعامل الفوري مع المخالفات.

واستهدفت الحملة فحص السيارات والدراجات البخارية، والتأكد من الالتزام بقواعد وآداب المرور، وضبط المخالفات التي من شأنها التأثير على حركة السير أو تعريض حياة المواطنين وقائدي المركبات للخطر.

كما شملت الحملات التأكد من توافر التراخيص اللازمة للمركبات وقائديها، والتعامل مع المخالفات المرورية المختلفة، إلى جانب العمل على منع الانتظار الخاطئ والتكدسات في المناطق ذات الكثافات المرورية المرتفعة.

وشهدت منطقة الاستاد وشارع النيل تواجدًا أمنيًا ومروريًا مكثفًا، بهدف تحقيق السيولة المرورية، خاصة في ظل أهمية المنطقتين وارتباطهما بحركة المواطنين والسيارات على مدار اليوم.

وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار الحملات المرورية بمختلف أنحاء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بضرورة تكثيف التواجد الأمني والمروري بالشوارع والميادين، والتعامل الحاسم مع المخالفات، بما يسهم في تحقيق الانضباط ورفع معدلات السلامة على الطرق.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة مديرية أمن سوهاج لتعزيز الخدمات المرورية، ومتابعة الحالة المرورية بشكل مستمر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.