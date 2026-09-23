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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للحضارة يعزز الإتاحة الرقمية لموقعه الإلكتروني بالتزامن مع اليوم الدولي للغات الإشارة

المتحف القومي للحضارة المصرية
المتحف القومي للحضارة المصرية
محمد الاسكندرانى

في إطار جهود المتحف القومي للحضارة المصرية نحو تعزيز الإتاحة والشمول الرقمي، وبالتزامن مع اليوم الدولي للغات الإشارة، الموافق 23 سبتمبر من كل عام، يواصل المتحف تطوير موقعه الإلكتروني الرسمي (https://nmec.gov.eg) ليصبح أول متحف تابع لوزارة السياحة والآثار يتيح خدماته ومحتواه الرقمي وفق معايير الإتاحة الرقمية، بما يضمن سهولة وصول مختلف فئات الجمهور إلى المعلومات والخدمات التي يقدمها، وبصفة خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة.

المتحف القومي للحضارة المصرية 

يأتي هذا التطوير في إطار مواكبة توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتعزيز الإتاحة والشمول، بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى المعلومات والخدمات الإلكترونية بسهولة واستقلالية، ويوفر تجربة رقمية أكثر مرونة لمختلف فئات المستخدمين، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية والسمعية، بما يدعم استفادتهم من محتوى المتحف وخدماته ومشاركتهم في الحياة الثقافية والمجتمعية.

وتضم منظومة الإتاحة الرقمية بالموقع 28 ميزة تتيح للمستخدم تهيئة المحتوى وتجربة التصفح وفقًا لاحتياجاته، من بينها تكبير وتصغير حجم الخط، وتكبير مؤشر الشاشة، وضبط التباين، وتفعيل الوضع المظلم، وإخفاء الصور، واستخدام خطوط ملائمة للأشخاص الذين يعانون من عسر القراءة، بما يسهل تصفح الموقع والاستفادة من خدماته المختلفة، ومنها حجز تذاكر الزيارة والجولات الإرشادية. 

كما توفر المنظومة عددًا من الأدوات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، من بينها القراءة الصوتية وتحويل النص إلى كلام، بما يتيح التعامل مع المحتوى الإلكتروني بصورة أكثر سهولة واستقلالية.

وفي إطار تعزيز الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، يتيح الموقع أيضًا خدمة لغة الإشارة، ويأتي تسليط الضوء على هذه الخدمة بالتزامن مع اليوم الدولي للغات الإشارة، تأكيدًا على أهمية إتاحة المعلومات والمحتوى الثقافي لمختلف فئات المجتمع، وتمكينهم من التعرف على ما يقدمه المتحف من خدمات ومحتوى حضاري وثقافي.

وأكد الدكتور الطيب عباس، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أن تطوير الموقع الإلكتروني وفق معايير الإتاحة الرقمية يأتي في إطار حرص المتحف على مواكبة توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، وتقديم خدمات ثقافية ورقمية متطورة تضمن سهولة وصول مختلف فئات المجتمع إلى المعلومات والخدمات، وبصفة خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يدعم جهود المتحف في تعزيز الشمول والدمج وإتاحة التراث الحضاري المصري للجميع.

من جانبها، أوضحت فيروز فكري، نائب الرئيس التنفيذي للإدارة والتشغيل، أن تطوير الموقع الإلكتروني يمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بتجربة زوار المتحف وتعزيز سهولة الوصول إلى محتواه وخدماته الرقمية، لافتة إلى أن الموقع الرسمي يمثل البوابة الرئيسية للمعلومات والخدمات التي يقدمها المتحف، ومن بينها حجز تذاكر الزيارة والجولات الإرشادية، وأن إضافة خصائص الإتاحة الرقمية تسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من هذه الخدمات بصورة أكثر سهولة واستقلالية.

وأوضح المهندس محمد عزام، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالمتحف، أن الموقع الإلكتروني أصبح يضم منظومة متكاملة من خصائص الإتاحة الرقمية المفعلة، تتيح للمستخدم تخصيص تجربة التصفح والتحكم في طريقة عرض المحتوى وفقًا لاحتياجاته، إلى جانب أدوات مساندة تشمل القراءة الصوتية وخدمة لغة الإشارة وغيرها من الخصائص التي تسهل الوصول إلى محتوى الموقع وخدماته الرقمية.
 

اليوم الدولي للغات الإشارة المتحف القومي للحضارة المصرية القومي للحضارة المصرية لغة الإشارة متحف

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