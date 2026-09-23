شمس الخريف تتعامد على معابد الكرنك بالأقصر

تعامدت شمس الظهيرة اليوم الأربعاء، على معابد الكرنك الأثرية بمدينة الأقصر، بالتزامن مع يوم الاعتدال الخريفي، في ظاهرة فلكية ارتبطت بعمارة المعابد المصرية القديمة وحساب حركة الشمس والفصول على مدار العام.

وشهدت معابد الكرنك تهادي أشعة الشمس الذهبية إلى أجزاء من المعبد، في مشهد يعكس براعة المصري القديم في توظيف علوم الفلك والعمارة في تصميم المعابد وتحديد اتجاهاتها وفقا لحركة الأجرام السماوية.

وقال أيمن أبوزيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، إن ظاهرة تعامد الشمس في يوم الاعتدال الخريفي تؤكد الارتباط الوثيق بين معابد الكرنك والظواهر الفلكية، مشيرا إلى أن المصري القديم استخدم المعابد في رصد حركة الشمس وتحديد فصول العام.

وأضاف أن معابد الكرنك، وفي مقدمتها معبد الملك رمسيس الثالث، تمثل ثروة فلكية وأثرية فريدة، لما تضمه من شواهد على رصد الظواهر الفلكية منذ آلاف السنين.

وأوضح أبوزيد أن دراسة علمية أعدها وجرى نشرها ضمن برامج النشر العلمي بجامعة الأقصر، تناولت ارتباط معابد الكرنك بفصول العام الأربعة من خلال ظواهر فلكية جرى رصدها وتوثيقها بالاعتماد على الدراسات التاريخية والمعمارية والفلكية، إلى جانب مراقبة وقياس حركة الضوء داخل المعابد.

وتشير الدراسة إلى أن المساقط الضوئية داخل معابد الكرنك سجلت حركة فصول العام، ومن بينها فصل الخريف، بما يعكس قدرة المصري القديم على تطويع علوم الفلك والعمارة لخدمة أغراضه الدينية والحياتية، وربط تصميم المعابد بحركة الشمس والأجرام السماوية.