انطلاق الانتخابات التشريعية الـ12 في المغرب.. و7288 مرشحًا يتنافسون على 395 مقعدًا

انطلقت الانتخابات التشريعية في المغرب لعام 2026 صباح، اليوم الأربعاء، والتي تعد الـ12 منذ استقلال المغرب، ويتنافس في هذه الانتخابات 28 حزبًا (بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسها بمناسبة هذه الانتخابات)، وقائمتين لمرشحين غير منتمين لأي حزب تتنافس على 395 مقعدًا.

وبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة 15 مليونًا و801 ألف و162 ناخبًا، وتبلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة في كافة أرجاء المملكة المغربية 1850 لائحة ويتنافس 7288 مرشحًا في كافة أرجاء المغرب بمعدل يفوق 18 مرشحًا عن كل مقعد من المقاعد الـ395.

وخصص 235 لائحة على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية (حصريًا للنساء) تتضمن 1783 مترشحة، وبلغ مجموع عدد الترشيحات النسوية المسجلة 2658، وتشهد هذه الانتخابات تواجد 227 برلمانيًا حاليًا.