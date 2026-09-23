حماس تتوعد الاحتلال بمزيد من المواجهات والعمليات النوعية

أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي أن تجدد القمع الوحشي من الاحتلال الصهيوني المجرم بحق الأسرى الفلسطينيين، ووقوع إصابات في صفوفهم، يكشف حجم الجريمة الصهيونية بحق المعتقلين.

وقال مرداوي أيضا : هذا القمع يؤكد المعاناة المستمرة التي يتعرض لها الأسرى من تعذيب وتنكيل، وإن ما يخرج من الأسر من شهادات يستدعي موقفاً قوياً لدعم ونصرة قضية الأسرى.

كما حمل القيادي بحركة حماس الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم بحق الأسرى، ونحذر من أنها "ستنفجر غضباً في وجهه طال الزمن أم قصر".

وختم : مثل هذه الجرائم ستقود إلى مزيد من المواجهة والعمليات النوعية التي ستربك مخططات الاحتلال ومنظومته الأمنية.