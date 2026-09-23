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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غرفة السياحة تطلق البرنامج المحدث لتدريب مشرفي العمرة بالشركات

العمرة
العمرة
محمد الاسكندرانى

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إطلاق النسخة المحدثة من البرنامج التدريبي الخاص بدورة «مشرف العمرة»، في إطار خطة الغرفة لتطوير منظومة التدريب ورفع كفاءة العنصر البشري بشركات السياحة، ومواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها منظومة السياحة الدينية، خاصة في ظل التوسع في الاعتماد على الحلول الرقمية والمنصات الإلكترونية الحديثة.

تدريب غرفة شركات السياحة 


وأكد هيثم عرفة، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة التدريب، أن تأهيل العنصر البشري يمثل أحد المحاور الرئيسية لنجاح مواسم الحج والعمرة، مشيرًا إلى أن لجنة التدريب تعمل بصورة مستمرة على تطوير برامجها بما يتناسب مع المتغيرات التي يشهدها قطاع السياحة الدينية.


وقال عرفة إن لجنة التدريب نجحت خلال الموسم الماضي، الذي امتد من يوليو 2025 حتى مارس 2026، في تدريب نحو 5 آلاف متدرب ضمن برنامج «مشرف العمرة»، موضحًا أن المؤشرات الأولية للموسم الحالي تشير إلى إمكانية تحقيق أعداد مماثلة.


وأوضح أن النسخة الجديدة من البرنامج التدريبي تعتمد بصورة أكبر على نظام التدريب الذاتي، بما يمنح المتدرب مرونة في دراسة المحتوى وفقًا لظروف عمله ووقته، دون الارتباط بمواعيد تدريب تقليدية أو الانتظار لفترات طويلة للحصول على الدورة.

تطوير مستمر للمهارات  


وشدد رئيس لجنة التدريب على أن تطوير برنامج «مشرف العمرة» يستهدف إعداد كوادر مؤهلة قادرة على التعامل مع المعتمرين ومتابعة برامجهم بكفاءة، والتدخل السريع لحل أي مشكلات أو تحديات قد تواجههم طوال الرحلة.


وأوضح أن مشرف العمرة يمثل حلقة الوصل الأساسية بين شركة السياحة والمعتمرين، ويتولى متابعة تنفيذ البرنامج والتأكد من الالتزام بمواعيد السفر والإقامة والتنقلات، إلى جانب تقديم الدعم اللازم للمعتمرين والتنسيق مع الجهات المعنية في مصر والمملكة العربية السعودية.


ولفت عرفة إلى أن قطاع السياحة الدينية يشهد حركة مستمرة في أعداد العاملين بين شركات السياحة، وهو ما يجعل التدريب والتحديث المستمر للمعارف والمهارات ضرورة لضمان وجود كوادر قادرة على التعامل مع أحدث القواعد والإجراءات المنظمة لمواسم العمرة.


التحول الرقمي


وأكد عرفة أن التحول الرقمي أصبح محورًا أساسيًا في برامج التدريب الجديدة، بالتزامن مع تطبيق منظومات إلكترونية حديثة تستهدف تطوير آليات متابعة رحلات العمرة وتعزيز الرقابة على تنفيذ البرامج.


وأشار إلى أن البرنامج المحدث يتضمن تعريف المشرفين بالمنظومات الرقمية الجديدة، وفي مقدمتها تطبيق «رفيق»، الذي يتيح متابعة رحلة المعتمر ومراحل تنفيذ برنامج العمرة، بدءًا من مغادرة المعتمرين من منافذ السفر، مرورًا بالوصول إلى المملكة ومتابعة أماكن الإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وصولًا إلى تسجيل العودة إلى مصر وإتمام برنامج الرحلة.


وأكد أن إدخال هذه المنظومات الرقمية يستلزم تحديث مهارات العاملين الذين سبق لهم الحصول على دورات تدريبية، خاصة أن بعضهم تلقى التدريب منذ سنوات وفق قواعد وإجراءات تختلف عن المنظومة المطبقة حاليًا.

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