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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غرفة الشركات: 3 مستويات للحج السياحى البرى.. وتغذية طوال الرحلة وخدمات مميزة بالمشاعر

الحج السياحي
الحج السياحي
محمد الاسكندرانى

أكدت غرفة شركات السياحة أن برنامج الحج السياحى البرى تنفرد بها منظومة الحج السياحي دون غيره للمواطنين، ويشمل الحج البري 3 فئات « أ - ب - ج » بما يمنح الحاج فرصة اختيار البرنامج الذي يتناسب مع احتياجاته وإمكاناته.

الحج البري 

وأوضحت الغرفة أن الضوابط المنظمة للحج السياحي والتي اعتمدها السيد وزير السياحة والآثار، ووضعتها اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة سامية سامي مساعد الوزير لشؤون الشركات، حددت مستويات السكن بمكة المكرمة للحج البري وفق شرائح مختلفة طبقا للمسافة من الحرم، وبما يتيح تنوعًا في الاختيارات للمواطنين.


اختيارات متعددة وخدمات متنوعة

وتتنوع الإمكانيات التي تقدمها برامج الحج البري الثلاث لتناسب مختلف شرائح المواطنين، يتضمن برنامج البري «أ» الإقامة في الفنادق الواقعة حتى مسافة 1250 مترًا من الحرم المكي، بما يوفر للحاج مستوى إقامة قريبًا نسبيًا من المسجد الحرام، وفقًا للاشتراطات والضوابط المعتمدة.

ويشمل برنامج البري «ب» الإقامة في الفنادق الواقعة على مسافة تزيد على 1250 مترًا وحتى 2000 متر من الحرم، ليقدم خيارًا متوازنًا مع الاستفادة من تنوع مستويات السكن.

ويتيح برنامج البرى «ج» الإقامة في المناطق المعتمدة والمعتاد تسكين حجاج السياحة بها، وفقًا للضوابط المنظمة للموسم، كخيار اقتصادي

تنوع مطلوب وتميز شديد بالمشاعر


وأكد أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات عضو اللجنة العليا للحج والعمرة أن تنوع مستويات الحج البري بين «أ» و«ب» و«ج» يأتي في إطار حرص منظومة الحج السياحي على توفير برامج متعددة تناسب شرائح مختلفة من المواطنين، مع الالتزام الكامل بالخدمات والمواصفات التي يتم الإعلان عنها والتعاقد عليها مع الحاج.

وأضاف رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة أن الحج البري شهد تميزا شديدا الموسم الماضي أشاد به الجميع ، خاصة بمخيمات منى وعرفات و توفير تغذية مميزة بالمخميات ، مع توافر تغذية طوال الرحلة بكافة برامج الحج البري , منذ وصول الحجاج السعودية وحتى عودتهم


وأكد أن ضوابط الحج البري لم تقتصر على تنظيم مستويات السكن فقط للحج البري ، إنما وضعت مجموعة من الاشتراطات الدقيقة لضمان سلامة الحجاج وانتظام الرحلة منذ مغادرة مصر وحتى العودة.

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