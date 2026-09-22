مبادرة إيرانية جديدة بموافقة المرشد.. فتح مضيق هرمز 7 أيام بشرط واحد

نقلت وكالة كيودو اليابانية عن مسؤول إيراني قوله، إن طهران عرضت فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا اتخذت واشنطن خطوات لتخفيف الضغط العسكري.

وذكرت وكالة كيودو نقلا عن مسؤول إيراني: نستبعد عقد لقاء بين الرئيسين الإيراني والأمريكي لكن التقدم نحو تحقيق اتفاق ممكن.

وأضاف المسؤول الإيراني بان المبادرة الجديدة حظيت بموافقة المرشد الأعلى ومجلس الأمن القومي.

وسبق وأكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، خلال ندوة برلمانية عبر الإنترنت، أن طريق الخداع والفرض الأحادي الجانب من قبل العدو قد أغلق تماما.

وأوضح أن الموقف الإيراني على الساحة الدبلوماسية يتسم بالوضوح التام والعقلانية.

واعتبر أن هذا الموقف غير قابل للتفاوض. وشدد قاليباف على أنه لن يفتح مضيق هرمز ولن يكون هناك أي مجال للعودة إلى شروط التفاوض السابقة، إلا بعد تلبية كافة شروط الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والاعتراف الكامل بحقوق الشعب الإيراني، إلى جانب التنفيذ الفعلي لالتزامات الجانب الأمريكي.

وفي سياق تحليله للتوترات الإقليمية، أشار رئيس البرلمان إلى أن كلا من التيارات التي تروج للحروب دون امتلاك آليات لتحقيق أهدافها، وتلك التي تحاول حرف مفاهيم الاستسلام عبر قبول شروط العدو الأحادية، تعاني من سوء تقدير واضح.

وأضاف قاليباف أن النظام الأمريكي القديم في منطقة غرب آسيا قد انهار فعليا. ودعا الدول الإسلامية في المنطقة إلى التعاون لتأسيس وتطبيق نظام إقليمي جديد. هذا النظام يجب أن يعبر عن مصالح شعوب المنطقة.