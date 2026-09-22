ممنوع الشورت والشفاف والممزق.. وزارة المالية الكويتية تحدد ملابس الموظفين

أصدرت وزارة المالية الكويتية تعميمًا إداريًا جديدًا يحدد ضوابط ومعايير الزي الرسمي لموظفي الوزارة من الرجال والنساء، متضمنًا قائمة بالملابس المسموح بها وأخرى محظورة داخل مقر العمل، مع التأكيد على أن مخالفة التعليمات قد تعرض الموظف لعقوبات تأديبية وتؤثر على تقييمه السنوي.

وجاء التعميم الإداري رقم «29» لسنة 2026، الصادر عن وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي بتاريخ 20 سبتمبر 2026، في إطار حرص الوزارة على ترسيخ بيئة عمل مهنية وتوضيح ضوابط المظهر العام للموظفين والموظفات بما يتناسب مع طبيعة العمل الحكومي.

ضوابط ملابس الموظفين الرجال

وحدد التعميم الزي الرسمي المعتمد للموظفين الرجال، بحيث يكون إما الزي الوطني الكويتي المتمثل في «الدشداشة مع الغترة والعقال»، أو البدلة الرسمية.

واستثنى التعميم أصحاب المهن الفنية، مثل المهندسين، حيث يسمح لهم بارتداء الزي الموحد «Uniform»، أو قميص «T-Shirt» مع بنطلون مناسب لطبيعة العمل.

ماذا ترتدي الموظفات في وزارة المالية الكويتية؟

وبالنسبة إلى الموظفات، نصت الضوابط على ارتداء العباءة والشيلة بألوان هادئة ورسمية، أو تنورة أو فستان واسع بطول محتشم يصل إلى ما تحت الركبة، إلى جانب جاكيت أو قميص بطول ساتر ومناسب.

كما شددت التعليمات على ضرورة الاعتدال في استخدام الزينة والمكياج، بما يتناسب مع طبيعة بيئة العمل الرسمية.

قائمة الملابس الممنوعة داخل مقر العمل

وحدد التعميم مجموعة من الملابس التي يحظر ارتداؤها داخل مقر وزارة المالية الكويتية، وتشمل:

البنطلونات الضيقة أو منخفضة الخصر، البنطلونات الممزقة، الشورت بجميع أنواعه، الملابس القصيرة أو الشفافة، الفتحات المبالغ فيها في الفساتين، القمصان بدون أكمام، الجاكيت أو البلوزة القصيرة «Cropped»، الملابس ذات الصدر المفتوح،

أيضا الملابس الرياضية، مع استثناء أصحاب المهن الفنية، ارتداء القبعات داخل مقر العمل، إظهار الوشوم، القمصان أو الملابس التي تحمل عبارات أو رسومات غير لائقة.

عقوبات على مخالفة قواعد الزي

وأكدت وزارة المالية الكويتية أن مخالفة الضوابط الواردة في التعميم تعد مخالفة إدارية تستوجب توقيع إحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة «28» من المرسوم بالقانون رقم «15» لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.

ولم تقتصر آثار المخالفة على العقوبة التأديبية، إذ نص التعميم أيضًا على أن مخالفة قواعد الزي سيكون لها تأثير على التقييم السنوي للموظف ضمن بند «المظهر العام».

إلزام الرؤساء بمتابعة الالتزام

وألزم التعميم رؤساء الوحدات والإدارات بمتابعة مدى التزام الموظفين والموظفات بضوابط الزي الرسمي، ورصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بشأنها.

كما كلف المسؤولين، كل فيما يخصه، بتنفيذ التعميم وتعميمه على جميع موظفي وزارة المالية، على أن يبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من تاريخ صدوره.

ويستند التعميم إلى عدد من التشريعات واللوائح المنظمة للعمل الحكومي في الكويت، من بينها المرسوم بالقانون رقم «15» لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته، والمرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، إلى جانب تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم «2» لسنة 2021 بشأن مدونة السلوك لموظفي الجهات الحكومية، والتعميم الإداري رقم «17» لسنة 2025 بشأن مدونة مبادئ السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة لموظفي وزارة المالية.