كنت مدشدشة.. شمس البارودي تطمئن جمهورها بعد تعرضها لحادث سير

طمأنت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، جمهورها على حالتها الصحية في أول ظهور بعد تعرضها لحادث سير، حيث ظهرت في مقطع فيديو عبر حسابها على فيس بوك، تحدّثت فيه عن اللحظات الصعبة التي عاشتها بعد الحادث.

وقالت شمس البارودي، إنّها شعرت بحالة شديدة من التعب والخوف عقب الحادث، موضحة: «الحمد لله سناني موقعتش ولا مناخيري وقعت، وحالتي اتحسنت كتير، أنا حاليا أفضل بكثير عن الأيام اللي فاتت، وبعد الكشف والفحوصات أهلي صمموا أسافر عشان حالتي النفسية».

وختمت الفنانة المعتزلة: «الحمد لله قدر ولطف، وبإذن الله الإصابات بسيطة، ولكن أبنائي وشقيقاتي يردن الاطمئنان عبر الأطباء، وبإذن الله خير، فكل ما يأتي به الله خير» .