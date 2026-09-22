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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحرك عربي لمواجهة تهريب وتزييف الآثار وحماية التراث

جانب من ورشة العمل التدريبية المتخصصة
جانب من ورشة العمل التدريبية المتخصصة
الديب أبوعلي

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الثقافة وحوار الحضارات، اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، بمقر الأمانة العامة، ورشة العمل التدريبية المتخصصة بعنوان: «المنظومة الفنية والقانونية لكشف تزييف وتهريب الآثار: نحو استراتيجية عربية موحدة لحماية الأمن الثقافي»، وذلك في إطار التزامها القومي بصون التراث الحضاري العربي وحماية الممتلكات الثقافية من التعديات والجرائم المنظمة.

تأتي الورشة في ظل تصاعد التحديات والمخاطر التي تستهدف الآثار العربية، ولا سيما عمليات التهريب والتزييف العابرة للحدود، بما يفرض تعزيز الاستجابة العربية المشتركة وتكامل الأدوار بين المؤسسات المعنية بالعمل الأثري والأمني والقضائي والقانوني.

ومن المنتظر أن تشهد أعمال الورشة مشاركة واسعة من ممثلي الوفود الرسمية للدول العربية الأعضاء، من بينهم قيادات قضائية ونيابية، ورؤساء نيابات الأموال العامة، ومحامون عامون، وقضاة متخصصون في قضايا الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، إلى جانب قيادات أمنية وشرطية معنية بمكافحة جرائم الآثار وحماية التراث.

مكافحة تزييف وتهريب الآثار 

كما يشارك في الورشة خبراء في مجالات الآثار والمتاحف، والتوثيق وإثبات الأصالة والملكية، والرقابة على المنافذ الحدودية، فضلًا عن ممثلي المنظمات الإقليمية، وفي مقدمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو».

ويتضمن برنامج الورشة جلسات تدريبية ونقاشية تتناول مختلف مراحل حماية الأثر، بدءًا من الكشف العلمي والفحص الفني للقطع الأثرية، مرورًا بتوثيقها وإثبات أصالتها وملكيتها وتتبع تداولها في الأسواق والمنصات الدولية، وصولًا إلى تعزيز الرقابة على الموانئ والمطارات والمنافذ الحدودية، وتطوير أساليب التحري وتتبع شبكات التهريب والجريمة المنظمة.

كما تتناول الورشة دعم الملاحقة القضائية وتفعيل آليات التعاون الدولي اللازمة لاسترداد الممتلكات الثقافية وتسليم مرتكبي الجرائم إلى العدالة، في ضوء الصكوك والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولا سيما اتفاقية اليونسكو لعام 1970.

وتوفر الورشة كذلك منصة لتبادل الخبرات والتجارب الوطنية الناجحة، ومناقشة سبل توحيد المفاهيم والممارسات الإجرائية بين الدول العربية، بما يعزز بناء القدرات الوطنية ويرفع مستوى التنسيق بين الجهات المختصة.

وأكدت إدارة الثقافة وحوار الحضارات بقطاع الشؤون الاجتماعية أن الورشة ستتجاوز إطار التدريب النظري، لتشكل خطوة عملية نحو تأسيس شبكة إقليمية عربية للخبراء والمختصين، وإعداد دليل استرشادي موحد يسهم في دعم الجهود الوطنية والعربية الرامية إلى مكافحة تزييف وتهريب الآثار وحماية التراث الثقافي.

ومن المقرر أن تختتم أعمال الورشة بعرض عدد من التجارب والمبادرات الوطنية، إلى جانب اعتماد توصيات ختامية تؤكد أهمية استمرار التنسيق العملياتي بين الأجهزة القضائية والأمنية والثقافية في الدول العربية، وتطوير آليات تبادل المعلومات والخبرات، بما يكفل حماية الهوية التاريخية وصون الأمن الثقافي العربي للأجيال الحالية والقادمة.

جامعة الدول العربية مكافحة تزييف وتهريب الآثار تهريب الآثار الأمانة العامة قطاع الشؤون الاجتماعية الآثار العربية نيابات الأموال العامة غسل الأموال

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