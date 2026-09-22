يحتاج عدد من المواطنين إلى استخراج القيد العائلي ، ضمن المستندات المطلوبة لإنهاء بعض الإجراءات الحكومية والخدمات الرسمية، ولذلك أتاحت وزارة الداخلية عدة طرق للحصول عليه سواء من خلال مكاتب السجل المدني أو إلكترونيا عبر الخدمات الرقمية أو باستخدام ماكينات السجل المدني الذكية.

وتختلف مدة استخراج القيد العائلي وفقا لطريقة التقديم ، حيث تتوفر خدمات عادية ومستعجلة إلى جانب إمكانية الحصول على القيد العائلي المميكن إلكترونيا.

كيفية استخراج قيد عائلي

كيفية استخراج قيد عائلي 2026

يمكن للمواطن استخراج القيد العائلي ، من خلال مكاتب السجل المدني التابعة لمحل الإقامة أو إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية وذلك بعد استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة.

كما تتيح ماكينات السجل المدني الذكية استخراج عدد من وثائق الأحوال المدنية بشكل سريع ومن بينها القيد العائلي المميكن.

الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي لأول مرة

يتطلب استخراج القيد العائلي تجهيز عدد من المستندات التي تثبت بيانات أفراد الأسرة وتشمل.

صورة بطاقة الرقم القومي لطالب استخراج القيد العائلي.

صور بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد المميكنة للزوجين.

صور شهادات الميلاد المميكنة للأبناء.

صورة وثيقة الزواج أو الطلاق المميكنة.

صور شهادات الوفاة المميكنة في حالة وجود حالات وفاة ضمن أفراد الأسرة.

نموذج 40.

ويجب أن تكون البيانات الواردة في المستندات المقدمة محدثة ومتطابقة مع البيانات المسجلة رسميا.

كيفية استخراج قيد عائلي

شروط استخراج قيد عائلي أونلاين

حددت وزارة الداخلية مجموعة من الضوابط للاستفادة من خدمة استخراج القيد العائلي إلكترونيا ومن أبرزها.

أن تكون شهادات الميلاد الخاصة بأفراد الأسرة مميكنة.

تحديث الحالة الاجتماعية للزوجين في بطاقات الرقم القومي.

وجود وثيقة زواج مميكنة بين الزوجين.

أن يكون مقدم الطلب من أقارب الدرجة الأولى أو الثانية وفقا للضوابط المنظمة للخدمة.

تسجيل بيانات الأبناء بصورة كاملة ومطابقة للمستندات الرسمية.

في حالة الطلاق أو تعدد الزوجات يجب تسجيل البيانات بصورة صحيحة وإدراج الرقم القومي لكل زوجة.

توفير شهادة وفاة مميكنة في حالة وجود فرد متوفى ضمن بيانات الأسرة.

خطوات استخراج قيد عائلي إلكتروني من موقع وزارة الداخلية

يمكن تقديم طلب استخراج القيد العائلي إلكترونيا من خلال موقع وزارة الداخلية باتباع الخطوات التالية.

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

اختيار دليل الخدمات من القائمة الرئيسية.

اختيار قطاع الأحوال المدنية.

الضغط على خدمة قيد عائلي.

تحديد عدد أفراد القيد العائلي.

إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بمقدم الطلب وأفراد الأسرة.

مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.

اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني المناسبة.

استكمال إجراءات الطلب وانتظار استلام الوثيقة وفقا لآلية التسليم المحددة.

وتستغرق عملية تقديم الطلب إلكترونيا وقتا قصيرا في حالة توافر البيانات والمستندات المطلوبة بصورة صحيحة وعدم وجود أخطاء في البيانات.

استخراج قيد عائلي من ماكينات السجل المدني الذكية

أتاحت وزارة الداخلية ماكينات السجل المدني الذكية لتقديم عدد من خدمات الأحوال المدنية بصورة إلكترونية دون الحاجة إلى الانتظار داخل مكاتب السجل المدني.

ويمكن للمواطن استخدام الماكينة لاستخراج القيد العائلي المميكن من خلال إدخال بطاقة الرقم القومي السارية واختيار الخدمة المطلوبة ثم مراجعة البيانات وسداد الرسوم إلكترونيا باستخدام وسائل الدفع المتاحة.

وبعد إتمام عملية السداد واستيفاء البيانات المطلوبة تقوم الماكينة بإصدار الوثيقة وتسليمها للمواطن وفقا للخدمة المتاحة.

استخراج قيد عائلي مستعجل

يمكن للمواطن طلب استخراج القيد العائلي بصورة مستعجلة من خلال مكاتب السجل المدني أو منافذ وماكينات السجل المدني الذكية المتاحة وفقا للخدمات المقدمة بها.

ويتيح القيد المستعجل الحصول على الوثيقة خلال مدة أقصر من القيد العادي وقد يتم استخراجها في اليوم نفسه أو خلال مدة تصل إلى يومين وفقا لطريقة التقديم ومكان استخراج الوثيقة.

وتبلغ رسوم القيد العائلي المميكن المستعجل نحو 65 جنيها وفقا للبيانات الواردة بينما قد تضاف رسوم أخرى عند اختيار بعض الخدمات الإلكترونية التي تتضمن توصيل الوثيقة إلى محل الإقامة.

استخراج قيد عائلي

الفرق بين القيد العائلي العادي والمستعجل

يختلف القيد العائلي العادي عن المستعجل من حيث مدة الحصول على الوثيقة ورسوم استخراجها.

القيد العائلي العادي. يستغرق استخراجه عادة مدة أطول وتكون رسومه أقل وفقا للخدمة المقدمة.

القيد العائلي المستعجل. يتم استخراجه خلال مدة أقصر وقد يكون في اليوم نفسه أو خلال يومين وفقا لطريقة التقديم والخدمة المتاحة وتكون رسومه أعلى.

أسعار استخراج القيد العائلي 2026

تختلف رسوم استخراج القيد العائلي وفقا لنوع الخدمة وطريقة الحصول على الوثيقة وتشمل الأسعار الواردة.

القيد العائلي العادي.

25 جنيها.

قيد الزواج.

40 جنيها.

القيد العائلي المميكن إلكترونيا.

65 جنيها.

وقد تختلف التكلفة النهائية عند استخدام الخدمات الإلكترونية وفقا لرسوم التوصيل أو الخدمات الإضافية المرتبطة بطلب استخراج الوثيقة.