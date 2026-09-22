مفوض "أونروا" يطالب إسرائيل بالمرونة في إدخال المعدات والمؤن لقطاع غزة

طالب المفوض العام بالإنابة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كريستيان سوندرز، إسرائيل بأن تكون أكثر مرونة في السماح بدخول المعدات والمؤن إلى قطاع غزة.

وقال في تصريحات لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أذيعت اليوم الثلاثاء، إن كافة سكان القطاع تقريبا يعيشون داخل خيام أو تحت أسقف بلاستيكية أو داخل مباني شبه مدمرة، كما يوجد دمار كامل للبنية التحتية، موضحا أن 40 ألف متر مكعب من مياه المجاري تتدفق للبحر المتوسط يوميا، كما أن 3% من الأرض فقط قابلة للزراعة فيما تضررت القدرات التعليمية بصورة بالغة، وتابع أنه ليس من الجيد أن يتم التطبيع مع هذه المخاطر.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن الصعوبات تمتد أيضا لتمس الحصول على الدواء وغيرها من معدات الرعاية الصحية إضافة إلى نقص المواد الغذائية، وبسؤاله عما يمكن تحقيقه على الأرض لتسهيل دخول المواد والمؤن اللازمة إلى القطاع قال سوندرز إن ما ينقص فقط هو "أن تكون إسرائيل أكثر مرونة" فيما يتعلق بإدخال سلع كثيرة منها زيت المحركات الذي تعتمد عليه كافة الآليات التي يمكنها تقديم مختلف الخدمات في القطاع من دعم المولدات بالمستشفيات ومضخات المياه وعربات القمامة وغيرها.



