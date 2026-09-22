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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفارة السعودية بالقاهرة تحتفل باليوم الوطني الـ96 وتعلن عطلة العيد

صباح السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والملك سلمان بن عبدالعزيز
صباح السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والملك سلمان بن عبدالعزيز
الديب أبوعلي

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية تنظيم حفل بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ96، وذلك مساء غد الأربعاء 23 سبتمبر 2026، بمقر قصر الملك فيصل بمنطقة جاردن سيتي في القاهرة، بالتزامن مع إعلان السفارة تعطيل العمل بمناسبة العيد الوطني يومي الأربعاء والخميس.

ودعت السفارة المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين في مصر إلى المشاركة في الاحتفال، الذي يقام بمقر قصر الملك فيصل الكائن في 5 شارع الجهادية بجاردن سيتي، من الساعة السابعة وحتى التاسعة مساء.

وأكدت السفارة أن الدخول إلى الحفل سيكون مقتصرًا على حاملي الهوية الوطنية أو جواز السفر السعودي، أو الهوية الإلكترونية عبر تطبيق "أبشر".

وفي السياق ذاته، أعلنت السفارة تعطيل العمل بها بمناسبة اليوم الوطني يومي الأربعاء والخميس، الموافقين 12 و13 ربيع الآخر 1448هـ، و23 و24 سبتمبر 2026، على أن يُستأنف العمل يوم الأحد 27 سبتمبر 2026.

وأوضحت السفارة توفير خطوط طوارئ تعمل على مدار الساعة لخدمة المواطنين السعوديين خلال فترة العطلة.

اليوم الوطني السعودي الـ96

ورفعت السفارة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ96.

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني في 23 سبتمبر من كل عام، إحياءً لذكرى إعلان الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود توحيد أرجاء البلاد تحت اسم «المملكة العربية السعودية» عام 1351هـ الموافق 1932م.

ويحمل الاحتفال باليوم الوطني السعودي هذا العام شعار "عزّنا بطبعنا"، الذي يجسد عددًا من القيم والسمات التي ترتبط بالهوية الوطنية السعودية، وفي مقدمتها الشهامة والشجاعة والكرم والجود.

ويمثل اليوم الوطني مناسبة لاستحضار مسيرة المملكة وما شهدته من إنجازات وطنية وتنموية، وصولًا إلى التحولات الاقتصادية والثقافية الحديثة في إطار "رؤية السعودية 2030".

وتتضمن المناسبة مادة مرئية حول هوية وشعار اليوم الوطني السعودي الـ96، تسلط الضوء على القيم والسمات الوطنية المرتبطة بشعار هذا العام "عزّنا بطبعنا".

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