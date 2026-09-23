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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وكالة الفضاء المصرية تعزز حضورها في التعاون الصيني–الأفريقي لتطبيقات بيانات الأقمار الصناعية

وكالة الفضاء المصرية
وكالة الفضاء المصرية
نهلة الشربيني

شاركت وكالة الفضاء المصرية في فعاليات أسبوع التعاون الصيني–الأفريقي في تطبيقات بيانات الأقمار الصناعية CACSA Week 2026، الذي عُقد بالعاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر 2026، بمشاركة ممثلين عن 22 دولة أفريقية، إلى جانب عدد من المؤسسات الصينية الحكومية والبحثية والأكاديمية المتخصصة في مجالات الأقمار الصناعية ومراقبة الأرض وتحليل البيانات الفضائية.

وشهدت الفعاليات مشاركة الدكتور المهندس ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، بكلمة افتتاحية أكد خلالها أهمية التعاون المصري–الصيني في مجال تكنولوجيا الفضاء، وما أسهمت به الشراكة بين البلدين في تبادل الخبرات وتطوير التكنولوجيا وبناء القدرات، وتعزيز الاستخدام العملي لبيانات الأقمار الصناعية في دعم التنمية المستدامة.

وأكد الرئيس التنفيذي أن القمر الصناعي «مصر سات 2» يمثل محطة مهمة في تطوير القدرات الوطنية المصرية في مجال مراقبة الأرض، مشيرًا إلى توجه مصر نحو بناء منظومة متكاملة لتحويل البيانات الفضائية إلى معلومات وحلول ذكية تدعم اتخاذ القرار وتخدم قطاعات التنمية المختلفة.

كما استعرض المهندس أحمد الشال، مدير إدارة معالجة بيانات مراقبة الأرض، قدرات وكالة الفضاء المصرية ودور المركز الوطني للبيانات الفضائية في معالجة وتحليل بيانات الأقمار الصناعية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تطوير تطبيقات عملية تخدم التنمية وصنع القرار، إلى جانب بحث فرص التعاون مع المؤسسات الصينية والوفود الأفريقية في مجالات البيانات الفضائية والذكاء الاصطناعي وبناء القدرات.

وشهدت الفعاليات كذلك تبادل الدروع التذكارية بين ممثل وكالة الفضاء المصرية وكل من نائبة وزير الموارد الطبيعية الصينية ورئيس مركز تطبيقات الاستشعار عن بعد التابع لوزارة الموارد الطبيعية الصينية، بما يعكس عمق التعاون المشترك وحرص الجانبين على مواصلة تطويره.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود وكالة الفضاء المصرية لتوسيع التعاون الدولي وتعزيز دور مصر في منظومة التعاون الفضائي الأفريقي، وتحويل فرص الشراكة المطروحة إلى برامج فنية وتدريبية وخدمات تطبيقية قابلة للتنفيذ.وكالة الفضاء المصرية تعزز حضورها في التعاون الصيني–الأفريقي لتطبيقات بيانات الأقمار الصناعية.

شاركت وكالة الفضاء المصرية في فعاليات أسبوع التعاون الصيني–الأفريقي في تطبيقات بيانات الأقمار الصناعية CACSA Week 2026، الذي عُقد بالعاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر 2026، بمشاركة ممثلين عن 22 دولة أفريقية، إلى جانب عدد من المؤسسات الصينية الحكومية والبحثية والأكاديمية المتخصصة في مجالات الأقمار الصناعية ومراقبة الأرض وتحليل البيانات الفضائية.

وشهدت الفعاليات مشاركة الدكتور المهندس ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، بكلمة افتتاحية أكد خلالها أهمية التعاون المصري–الصيني في مجال تكنولوجيا الفضاء، وما أسهمت به الشراكة بين البلدين في تبادل الخبرات وتطوير التكنولوجيا وبناء القدرات، وتعزيز الاستخدام العملي لبيانات الأقمار الصناعية في دعم التنمية المستدامة.

وأكد الرئيس التنفيذي أن القمر الصناعي «مصر سات 2» يمثل محطة مهمة في تطوير القدرات الوطنية المصرية في مجال مراقبة الأرض، مشيرًا إلى توجه مصر نحو بناء منظومة متكاملة لتحويل البيانات الفضائية إلى معلومات وحلول ذكية تدعم اتخاذ القرار وتخدم قطاعات التنمية المختلفة.

كما استعرض المهندس أحمد الشال، مدير إدارة معالجة بيانات مراقبة الأرض، قدرات وكالة الفضاء المصرية ودور المركز الوطني للبيانات الفضائية في معالجة وتحليل بيانات الأقمار الصناعية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تطوير تطبيقات عملية تخدم التنمية وصنع القرار، إلى جانب بحث فرص التعاون مع المؤسسات الصينية والوفود الأفريقية في مجالات البيانات الفضائية والذكاء الاصطناعي وبناء القدرات.

وشهدت الفعاليات كذلك تبادل الدروع التذكارية بين ممثل وكالة الفضاء المصرية وكل من نائبة وزير الموارد الطبيعية الصينية ورئيس مركز تطبيقات الاستشعار عن بعد التابع لوزارة الموارد الطبيعية الصينية، بما يعكس عمق التعاون المشترك وحرص الجانبين على مواصلة تطويره.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود وكالة الفضاء المصرية لتوسيع التعاون الدولي وتعزيز دور مصر في منظومة التعاون الفضائي الأفريقي، وتحويل فرص الشراكة المطروحة إلى برامج فنية وتدريبية وخدمات تطبيقية قابلة للتنفيذ.

وكالة الفضاء المصرية وكالة الفضاء الصين مصر

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