إرادة جيل: العلاقات المصرية السعودية نموذج للشراكة العربية

أكد إبراهيم ضيف، نائب رئيس حزب إرادة جيل، أن اليوم الوطني السعودي يمثل مناسبة عزيزة على قلوب المصريين، موجّهًا خالص التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب السعودي الشقيق، متمنيًا للمملكة مزيدًا من الأمن والاستقرار والازدهار.

وقال ضيف، إن العلاقات المصرية السعودية تضرب بجذورها في عمق التاريخ، وتمثل نموذجًا مميزًا للعلاقات العربية القائمة على الأخوة والمصالح المشتركة والتنسيق المستمر، مؤكدًا أن مصر والمملكة تجمعهما روابط تاريخية وشعبية واستراتيجية راسخة، فضلًا عن توافق واسع في الرؤى تجاه العديد من القضايا العربية والإقليمية. وقد أكدت الرئاسة المصرية مؤخرًا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وأهمية مواصلة التنسيق لتحقيق مصالح الشعبين ودعم استقرار المنطقة.

وأضاف نائب رئيس حزب إرادة جيل أن المملكة العربية السعودية دولة محورية وركيزة أساسية في المنطقة العربية، لما تتمتع به من ثقل سياسي واقتصادي وديني كبير، مشيرًا إلى أن دورها في التعامل مع التحديات الإقليمية يعكس أهمية التنسيق العربي المشترك، خاصة بين القاهرة والرياض باعتبارهما من أهم القوى المؤثرة في محيطهما العربي والإقليمي.

وأشاد إبراهيم ضيف بالدور الذي يقوم به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، في قيادة مسيرة التنمية والتحديث داخل المملكة، وفي الوقت نفسه تعزيز حضور السعودية ودورها في الملفات الإقليمية، مؤكدًا أن التعاون والتنسيق المستمر بين القيادة السعودية والقيادة المصرية يمثل عنصرًا مهمًا في دعم الاستقرار والتعامل مع الأزمات التي تشهدها المنطقة.

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تفرض مزيدًا من التنسيق بين مصر والسعودية من أجل دعم جهود التهدئة ووقف التصعيد، والعمل على حماية أمن واستقرار المنطقة، والتعامل مع الأزمات الإقليمية من خلال الحلول السياسية والحوار والتنسيق بين الدول العربية، لافتًا إلى أن القاهرة والرياض تمتلكان رؤية مشتركة في العديد من الملفات والقضايا التي تمس الأمن القومي العربي.

واختتم إبراهيم ضيف تصريحاته بالتأكيد على أن الشعب المصري يشارك الشعب السعودي فرحته باليوم الوطني، متمنيًا للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا دوام التقدم والرخاء، ومؤكدًا أن العلاقات المصرية السعودية ستظل نموذجًا للعلاقات الأخوية والاستراتيجية، وأن التنسيق بين البلدين يمثل قوة مهمة لدعم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.