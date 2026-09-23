وزير الكهرباء يشارك سفارة السعودية بالقاهرة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العلاقات المصرية السعودية تاريخية وراسخة وممتدة وضاربة بجذور فى أعماق التاريخ، محمية دائما ومصانة بوجدان ووعي الشعبين الشقيقين، وتجسدت فى مواقف أخوية، ودعم متبادل ومحطات مضيئة من التضامن والتعاون البنّاء في جميع المجالات، وهي نموذجاً للشراكة الاستراتيجية والعمل العربي المشترك.

وأضاف الدكتور محمود عصمت، خلال مشاركته نائبا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى احتفال سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة بمناسبة اليوم الوطني، أن الطموحات المشتركة بين مصر والسعودية فى إطار عمق ومتانة الروابط الأخوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين روابط التاريخ، واللغة، والدين، ووحدة المصير.

وجدد الدكتور محمود عصمت، الاعتزاز بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، معربا عن خالص التهاني إلى القيادة السعودية الحكيمة وإلى الشعب السعودي الشقيق، متمنيا للمملكة دوام التقدم والازدهار، مضيفا أن قطاع الطاقة نموذجاً للتعاون المستمر بين الدولتين والذي من أبرز ثماره مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، والذي يُعد جسراً للتكامل بين الدولتين.

وجدد الدكتور محمود عصمت التهنئة للمملكة العربية السعودية، قيادة وشعباً، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وازدهارها، وأن يديم على مصر، والمملكة نعمة الأخوة والتعاون والرخاء.