قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قناعات شخصية.. حازم إمام عن قائمة منتخب مصر: دول رجالة حسام حسن.. وعارفهم كويس
تحروا الدقة.. نورهان ترد على مشاركة ابنها فى عمر وسلمي
ولادة مفاجئة داخل سيارة إسعاف بإمبابة.. كيف أنقذ التدريب أمًا وتوأمها؟
شرارة حرب جديدة تهز إثيوبيا.. قوات تيجراي تسيطر على مطار في ميكلي.. واشتعال معركة إسقاط آبي أحمد
الأعلى للإعلام: إيقاف بث 7 برامج عبر قناتي "الشمس" و"هي" لمخالفة الأكواد
التأمين الصحي الشامل يوسع خدماته فائقة التخصص ويحقق إنجازات نوعية خلال أغسطس
إثيوبيا تشتعل.. قوات تيجراي تسيطر علي الأقليم وتشكيل تحالف لإسقاط آبي أحمد
الخبرة قبل المؤهل.. شروط وضوابط التقديم لمعلمي الحصة بالمدارس والأوراق المطلوبة
النينجا في البحر.. حسين الشحات يستمتع بإجازته خلال توقف الدوري
أسامة ربيع: قناة السويس آمنة وحركة الملاحة منتظمة والجاهزية على أعلى مستوى
شمس الخريف تتعامد على معابد الكرنك بالأقصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ولادة مفاجئة داخل سيارة إسعاف بإمبابة.. كيف أنقذ التدريب أمًا وتوأمها؟

إسعاف
إسعاف
البهى عمرو

في لحظات لا تحتمل الارتباك، قد يتحول طاقم الإسعاف من مجرد ناقل للحالة إلى خط الدفاع الأول عن حياة الأم والطفل، وهو ما تجسد في واقعة شهدتها منطقة إمبابة بالجيزة، بعدما فوجئ طاقم سيارة إسعاف بدخول شابة في شهرها السابع في مخاض شديد أثناء نقلها إلى المستشفى، لتتحول السيارة خلال دقائق إلى غرفة ولادة طارئة، وتنتهي المفاجأة باكتشاف حملها في توأم.

 الواقع قد يختلف عن تفاصيل البلاغ

 

قالت الدكتورة أماني منير، مدير عام التدريب بهيئة الإسعاف المصرية، إن واقعة الولادة داخل سيارة الإسعاف بإمبابة تمثل نموذجًا لطبيعة عمل أطقم الإسعاف، خاصة في المواقف التي تختلف فيها الحالة الفعلية عن التوقعات عند تلقي البلاغ.

الحمل
سيدة حامل

وأضافت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج «ستوديو إكسترا» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن أولويات المسعف في مثل هذه المواقف تتمثل في الحفاظ على الهدوء، وسرعة تقييم الحالة، ثم اتخاذ القرار المناسب للتعامل معها.

التدريب يحسم المواقف المفاجئة

 

وأكدت منير أن المسعف قد يتحرك إلى البلاغ وهو يتوقع التعامل مع حالة محددة، لكنه عند الوصول قد يجد موقفًا مختلفًا بصورة كبيرة، وهنا يظهر دور التدريب في تمكينه من اتخاذ القرار الصحيح وتنفيذ المهارة المطلوبة بهدوء.

وأوضحت أن التدريب داخل هيئة الإسعاف لا يعتمد فقط على معرفة المعلومات النظرية أو الحصول على شهادة، وإنما يستهدف تحويل المعلومات التي يمتلكها المسعف إلى مهارات عملية يستطيع تنفيذها بكفاءة في المواقف الحقيقية.

محاكاة الولادة داخل سيارة الإسعاف

 

وأشارت مدير عام التدريب بهيئة الإسعاف المصرية إلى أن التدريب على الولادات الطارئة يتم بصورة عملية باستخدام المحاكاة والمانيكانات، حيث يتدرب المسعفون على مجموعة متنوعة من السيناريوهات، وليس على الولادة التقليدية فقط.

وأضافت أن السيناريوهات تشمل الولادة المفاجئة قبل الوصول إلى المستشفى، والولادة المبكرة، وحالات التوأم، إلى جانب الحالات التي يصاحبها نزيف أو تدهور في حالة الأم.

كيف يتعامل المسعف تحت الضغط؟

 

وأوضحت منير أن الهدف من هذه التدريبات هو تعليم المسعف كيفية التعامل مع الموقف نفسه، وليس مجرد حفظ المعلومة، بحيث يستطيع الانتقال من مشكلة إلى أخرى، ومعرفة ما يجب فعله ومتى وكيف وبأي ترتيب.

وأكدت أن المهارات يتم التدريب عليها تحت ضغط وفي ظروف تحاكي بيئة العمل الفعلية، بما في ذلك المساحات الضيقة داخل سيارة الإسعاف، وهو ما يساعد المسعف على التعامل مع المواقف الطارئة بصورة أكثر هدوءًا وتنظيمًا.

تفاصيل ولادة التوأم داخل سيارة الإسعاف

 

وكشف الإعلامي شادي شاش، خلال البرنامج، أن سيارة إسعاف في منطقة إمبابة تحولت إلى غرفة ولادة بعدما فوجئ طاقم الإسعاف بأن شابة في شهرها السابع دخلت في مخاض شديد أثناء نقلها إلى المستشفى.

وأشار إلى أنه بفضل سرعة التعامل والتدريب على الولادات الطارئة، نجح المسعف في مساعدة الأم على ولادة طفلتها، قبل أن يكتشف الفريق أنها حامل في توأم.

ولم تتوقف المفاجأة عند الولادة الأولى، حيث واصل طاقم الإسعاف التعامل مع الحالة حتى تمت ولادة الطفلة الثانية بأمان، قبل نقل الأم والطفلتين إلى المستشفى لاستكمال الرعاية الطبية.

وتبرز الواقعة أهمية التدريب العملي لأطقم الإسعاف، خاصة في الحالات التي تتغير تفاصيلها خلال دقائق، وتحتاج إلى سرعة تقييم واتخاذ قرار وتنفيذ المهارة المناسبة في ظروف استثنائية.
 

إسعاف الجيزة هيئة الإسعاف المصرية الصحة التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على غزلان وفرح شعبان

«سبب يخلي أي راجل يطلق مراته».. ماذا قال علي غزلان عن الانفصال من فرح شعبان؟

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء

قبل ما تنزل السوق.. كرتونة البيض بـ 112 جنيهًا وارتفاع أسعار 12 سلعة اليوم

أزمة المعلمين المصريين في الكويت

«الخارجية» تكشف تفاصيل قرار الكويت بشأن المُعلمين المصريين والفئات المُستثناة

دعاء الفجر المستجاب

دعاء الفجر المستجاب لفتح أبواب الرزق والفرج العاجل.. ردده بين الأذان والإقامة

واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

تفاصيل واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

المرجع الديني آية الله العظمى الشبيري الزنجاني.

بعد رحيل الزنجاني.. إيران تعلن الحداد الرسمي في البلاد

قطار

بتخفيضات 86.25% للطلبة و50% للجمهور.. «سكك حديد مصر» تطبّق منظومة جديدة للاشتراكات

الشرع يتصفح إنستجرام أثناء خطاب أردوغان في الأمم المتحدة (فيديو)

أحمد الشرع يتصفح إنستجرام أثناء خطاب أردوغان في الأمم المتحدة | شاهد

ترشيحاتنا

برامج العمرة

التكاليف الاقتصادية والـ VIP.. أسعار برامج العمرة 2026 وخطوات الحجز وموعد السفر

وظائف

13 ألف جنيه شهريا.. وزارة العمل تعلن عن 150 وظيفة في شبرا الخيمة

اسعار الدواجن

الكيلو يبدأ من 77 جنيها.. أسعار الدواجن والبط اليوم الاثنين

بالصور

للهيمنة على المستقبل.. حرب الذكاء الاصطناعي تشتعل بين الولايات المتحدة والصين

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات.. صور

وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات
وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات
وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات

استشهاد امرأة برصاص الاحتلال.. وشهيدان في استهداف لمركبة بمواصي خان يونس| صور

استهداف لمركبة بمواصي خان يونس
استهداف لمركبة بمواصي خان يونس
استهداف لمركبة بمواصي خان يونس

وجبة اقتصادية وسريعة.. طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن

طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة
طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة
طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة

فيديو

أحمد العوضي

لماذا اعتذر العوضي لياسمين عبد العزيز؟.. تفاصيل أزمة تصريحاته الأخيرة

وليمة ضخمة

وليمة بـ1400 خروف و200 جمل.. زفاف عراقي يثير الجدل

عودة اصالة ونانسي عجرم

بعد 11 عامًا من الأزمة.. هل تصالحت أصالة ونانسي؟

المتهم

حبس طالب ألقى مخلفات حيوانية على فتاتين بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد