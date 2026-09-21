تدريب عملي لرفع كفاءة أطباء الحضانات وتأهيل كوادر بأقسام حديثي الولادة بمستشفيات الجيزة

تواصل مديرية الشؤون الصحية بالجيزة تنفيذ برنامج تدريب أطباء الحضانات بمستشفياتها، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار – وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد الأنصاري – محافظ الجيزة، وضمن خطة المديرية المستمرة لتطوير ورفع كفاءة الأطقم الطبية.

ويأتي البرنامج برعاية ومتابعة الدكتورة عبلة الألفي، بهدف تطوير مهارات أطباء الأطفال والمبتسرين، وإعداد كوادر طبية قادرة على نقل الخبرات والمعارف وتدريب فرق العمل داخل أقسام الحضانات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الطبية المقدمة للأطفال حديثي الولادة وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية.

وفي هذا الإطار، تم تنفيذ تدريب على رأس العمل داخل عدد من مستشفيات المديرية.

حيث قام الدكتور محمد عبدالظاهر – مدير إدارة الخدمات الطبية بالمديرية، بتنفيذ تدريب عملي على رأس العمل بمستشفى الصف المركزي.

كما قدمت الدكتورة مي محسن – رئيس قسم الحضانات، تدريبًا عمليًا على رأس العمل داخل قسم الحضانات بمستشفى الشيخ زايد المركزي، بما يدعم تبادل الخبرات ورفع كفاءة الفرق الطبية العاملة بالقسم.

ويأتي البرنامج في إطار حرص المديرية على الاستثمار في العنصر البشري وتطوير الكوادر الطبية، مع التركيز على التدريب العملي ونقل الخبرات إلى فرق العمل داخل المستشفيات، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الرعاية المقدمة للأطفال حديثي الولادة والمبتسرين.

ويتم تنفيذ البرنامج تحت متابعة وإشراف كل من: الدكتور أسامة السيد الشلقاني – مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، والدكتور مينا الجزار – وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتور محمد أبو المجد – مدير إدارة الطب العلاجي.