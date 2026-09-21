محافظ الجيزة يتفقد انتظام العملية التعليمية بمجمع مدارس حي بولاق الدكرور

حرص الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة على تفقد انتظام العملية التعليمية بعدد من مدارس حي بولاق الدكرور وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير الدراسة والاطمئنان على توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وشملت الجولة تفقد مجمع مدارس بولاق الدكرور والذي يضم مختلف أنماط التعليم وكافة المراحل الدراسية بدءًا من المرحلة الابتدائية والإعدادية وحتى المرحلة الثانوية إلى جانب مدارس التعليم الرسمي للغات.



وتفقد المحافظ خلال جولته الفصول الدراسية للاطمئنان على مستوى الكثافات الطلابية وانتظام الحصص الدراسية وتسليم الكتب مؤكدًا أهمية توفير المناخ المناسب للطلاب بما يسهم في تحسين العملية التعليمية.



وحرص المحافظ على التفاعل مع الطلاب داخل الفصول الدراسية والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول سير العملية التعليمية كما ناقشهم حول المواد الدراسية ومدى استيعابهم للمناهج المقدمة مؤكدًا أهمية مشاركتهم وطرح آرائهم باعتبارهم محورًا أساسيًا في تطوير العملية التعليمية.



ووجّه المحافظ بمتابعة أعمال النظافة داخل المدارس ومحيطها والتأكد من عدم وجود أي إشغالات أو معوقات قد تؤثر على انتظام العملية التعليمية أو حركة دخول وخروج الطلاب.



كما شدد المحافظ على ضرورة مراجعة إجراءات السلامة والحماية المدنية داخل المدارس والتأكد من توافر طفايات الحريق وصلاحيتها مع التأكيد على انتظام تواجد المشرفين لمتابعة الطلاب والحفاظ على سلامتهم.