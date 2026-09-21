وزير الداخلية الباكستاني يتوجه إلى طهران لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين

يزور وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي طهران، اليوم الاثنين، لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين وبحث العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا الراهنة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن مصدر رسمي في إسلام آباد.

يأتي التحرك الباكستاني في وقت تواصل فيه إسلام آباد جهود الوساطة بين طهران وواشنطن، فيما تتزامن الزيارة مع استمرار الاتصالات بشأن مضيق هرمز وشروط إيران لإعادة فتحه.



ويأتي التحرك الباكستاني في وقت تواصل فيه إسلام آباد جهود الوساطة بين طهران وواشنطن، فيما تتزامن الزيارة مع استمرار الاتصالات بشأن مضيق هرمز وشروط إيران لإعادة فتحه.



نقوي يبحث العلاقات والتنسيق

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: "إنّ زيارة نقوي تتمحور حول القضايا الثنائية"، مشيراً إلى "وجود علاقات جيدة بين البلدين وتنامي التعاون بينهما في مجالات مختلفة".

محسن نقوي

وأضاف أنّ "الزيارة قد يرافقها وزير باكستاني آخر، على أن تشمل المشاورات الاتفاقيات المشتركة بين البلدين وسبل تنفيذها"، لافتاً إلى أنّ إسلام آباد تبذل جهوداً لتعزيز العلاقات مع طهران.

وأوضح بقائي أنّه لا تتوافر معلومات عن اعتزام باكستان طرح مبادرة أو خطة محددة خلال الزيارة.

