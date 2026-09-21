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عبد العاطي يبحث أمن الملاحة في مضيق هرمز وخفض التصعيد الإقليمي مع المبعوث الأوروبي للخليج
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عبد العاطي يبحث أمن الملاحة في مضيق هرمز وخفض التصعيد الإقليمي مع المبعوث الأوروبي للخليج

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج،  لويجي دي مايو، المبعوث الأوروبي الخاص لمنطقة الخليج، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي بحث مع المبعوث الأوروبي عدداً من الملفات الإقليمية على رأسها تطورات الأوضاع في اليمن والأزمة الإيرانية والوضع في مضيق هرمز، حيث أكد أهمية العمل على خفض التصعيد والعودة إلى المسار السياسي والمفاوضات بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي. كما شدد سيادته على ضرورة ضمان أمن وحرية الملاحة البحرية وفقاً لقواعد وأحكام القانون الدولي.

تم خلال اللقاء تبادل الرؤى بشأن سبل دفع علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، فضلاً عن مناقشة كيفية الدفع بمزيد من التعاون والتنسيق في قطاع الطاقة بما يحقق المصالح المتبادلة بين الجانبين.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي المبعوث الأوروبي الخاص لمنطقة الخليج نيويورك للجمعية العامة للأمم المتحدة

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