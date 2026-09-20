وزير الخارجية: مصر تولي أهمية كبيرة لتسوية كافة النزاعات عبر الطرق السلمية والمسار السياسي

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أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن مصر تولي أهمية كبيرة لتسوية كافة النزاعات القائمة في المنطقة عبر الطرق السلمية والمسار السياسي، سعياً لتعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية اليوم الأحد مع سيجريد كاج نائبة رئيس وزراء هولندا السابقة على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وشهد اللقاء التباحث حول تطورات الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط ، حيث تناول الوزير عبد العاطي مستجدات الملف الفلسطيني.

وأكد أهمية تنفيذ خطة الرئيس ترامب بكافة مراحلها، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق والمضي قدماً في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وشدد على أن الأوضاع في غزة لا يمكن فصلها عن الضفة الغربية، مؤكداً ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، وصولاً إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.