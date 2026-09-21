قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمرتب 40 ألف جنيه.. تفاصيل وشروط 2300 فرصة عمل في محطة الضبعة النووية
جولة مفاجئة لوزير التعليم بعدد من مدارس محافظة المنيا لمتابعة انتظام الدراسة
مخزون السلع يكفي عامًا.. شعبة المواد الغذائية تطمئن المواطنين بشأن الأسعار
نزل 2 جنيه مرة واحدة.. هبوط سعر الدولار اليوم الإثنين 21 سبتمبر في البنوك
رمضان قديروف يفوز بولاية رئاسية جديدة في الشيشان بـنسبة 99.85%
وزير الخارجية يبحث سبل حشد التمويل للمشروعات التنموية وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة
قبل مواجهتي أنجولا وجنوب السودان.. اكتمال صفوف منتخب مصر يبدأ اليوم
رئيس المتحف المصري الكبير يلتقي وزير الثقافة الإندونيسي لبحث تعزيز التعاون في مجال المتاحف
تحت رعاية الرئيس السيسي.. انطلاق فاليات مؤتمر الهوية الوطنية بمكتبة الإسكندرية
مرصد الأزهر يحذر من تصاعد اقتحامات المسجد الأقصى.. 69 ألف مستوطن خلال عام
بعد قرار فصل عام لأي طالب يصور معلمه.. تربوي: عقاب جيد ومناسب للمخالفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير يكشف تفاصيل اكتشاف مقابر صخرية نادرة في تل اليهودية بالقليوبية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

قال أحمد عامر، الخبير الأثري، إن بعثة الآثار المصرية العاملة بمنطقة تل اليهودية الأثرية بمحافظة القليوبية نجحت في الكشف عن عدد من المقابر المنحوتة في الصخر، والتي تنتمي إلى طرز معمارية مختلفة.

أنماط الدفن وتطورها في شرق الدلتا عبر العصور

وأوضح أن أهمية الاكتشاف ترجع إلى ندرة هذا النوع من المقابر في مناطق الدلتا، نظرًا لطبيعة التربة الطينية التي تميز المنطقة، مشيرًا إلى أن المقابر المكتشفة تسهم في التعرف على أنماط الدفن وتطورها في شرق الدلتا عبر العصور.

وأضاف أن اللقى الأثرية التي عثرت عليها البعثة داخل المقابر ساعدت في تحديد الإطار الزمني لها، حيث تشير الأدلة إلى أنها تعود إلى أواخر عصر الدولة الحديثة، واستمر استخدامها حتى العصر المتأخر.

وأشار إلى أن الكشف عن بقايا معسكر روماني في الطبقات السطحية أعلى المقابر يضيف جانبًا جديدًا إلى تاريخ منطقة تل اليهودية، ويؤكد استمرار استخدام الموقع خلال فترات تاريخية مختلفة.

بمنطقة تل اليهودية الأثرية بعثة الآثار المصرية العاملة الاثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

أرشيفية

تهديد إيراني غير مسبوق.. الحرس الثوري: سنغير جغرافيا الحرب بأسلحة تدهش العالم

رمضان صبحي

مفاجأة.. حالة واحدة تبقي على رمضان صبحي في الوسط الرياضي

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

شقق الإيجار

10 آلاف جنيه تأمين و7% زيادة سنوية.. دليل شامل لحجز شقق الإيجار التمليكي من الإسكان

أرشيفية

تحالف جديد يشعل إثيوبيا.. 7 جماعات مسلحة تتحد ضد حكومة آبي أحمد

ترشيحاتنا

أرشيفية

السكر بـ25 جنيها والزيت بـ50.. شعبة المواد الغذائية تعلن أسعار السلع بالمنافذ

السعودية

السعودية تشغل 21 مركزا لخدمة ضيوف الرحمن في الحرمين على مدار 24 ساعة

جانب من اللقاء

الزهايمر.. أستاذ طب نفسي يكشف أبرز الأعراض وطرق الوقاية

بالصور

في عيد ميلادها.. دنيا سامي تجمع بين الأناقة والجرأة

فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة
فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة
فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة

روجينا تخطف الأنظار بفستان جريئ

روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها
روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها
روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها

سعره 60 ألف جنيه.. بوسي تتألق بفستان أنيق

بوسي تتألق بفستان يصل سعره إلى 60 ألف جنيهاً
بوسي تتألق بفستان يصل سعره إلى 60 ألف جنيهاً
بوسي تتألق بفستان يصل سعره إلى 60 ألف جنيهاً

ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار في حفل دير جيست

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد