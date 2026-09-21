خبير يكشف تفاصيل اكتشاف مقابر صخرية نادرة في تل اليهودية بالقليوبية

قال أحمد عامر، الخبير الأثري، إن بعثة الآثار المصرية العاملة بمنطقة تل اليهودية الأثرية بمحافظة القليوبية نجحت في الكشف عن عدد من المقابر المنحوتة في الصخر، والتي تنتمي إلى طرز معمارية مختلفة.

أنماط الدفن وتطورها في شرق الدلتا عبر العصور

وأوضح أن أهمية الاكتشاف ترجع إلى ندرة هذا النوع من المقابر في مناطق الدلتا، نظرًا لطبيعة التربة الطينية التي تميز المنطقة، مشيرًا إلى أن المقابر المكتشفة تسهم في التعرف على أنماط الدفن وتطورها في شرق الدلتا عبر العصور.

وأضاف أن اللقى الأثرية التي عثرت عليها البعثة داخل المقابر ساعدت في تحديد الإطار الزمني لها، حيث تشير الأدلة إلى أنها تعود إلى أواخر عصر الدولة الحديثة، واستمر استخدامها حتى العصر المتأخر.

وأشار إلى أن الكشف عن بقايا معسكر روماني في الطبقات السطحية أعلى المقابر يضيف جانبًا جديدًا إلى تاريخ منطقة تل اليهودية، ويؤكد استمرار استخدام الموقع خلال فترات تاريخية مختلفة.