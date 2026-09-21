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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طلاب كليات الآثار والسياحة ينفذون ورشة علمية في متحف جاير أندرسون

طلاب كليات الآثار والسياحة
طلاب كليات الآثار والسياحة
محمد الاسكندرانى

اختتم طلاب كليات الآثار والسياحة والفنادق، فعاليات ورشة علمية تدريبية في متحف جاير أندرسون، وذلك خلال فترة الإجازة الصيفية، مقدمين نتائج أعمالهم يعكس مدى استفادتهم خلال فترة التدريب.

متحف جاير أندرسون


أوضحت إدارة متحف جاير أندرسون، أن الأعمال المقدمة تضمنت مجسمًا لأهم شخصيات المتحف، بالإضافة إلى مشروع جوارز سفر للتنقل عبر القاعات المعبرة عن الحضارات المتنوعة.


تابعت إدارة المتحف أن الأعمال شملت كتالوج يحتوي على أهم المقتنيات ، بالإضافة إلى مشروع حفلة تنكرية لمجموعة من شخصيات المتحف، ومشمروع الخريطة التى تضم مجموعة من الالغاز.

ويقع متحف جاير أندرسون والمعروف أيضاً باسم بيت الكريتلية، بميدان‎ ‎أحمد بن طولون‎ ‎في حي السيدة زينب‎، ويتكون من منزلين يرجع تاريخ إنشائهما للعصر العثماني، وينتسب المنزل الأول لصاحبه المعلم عبد القادر ‏الحداد والذي أنشأه عام 1631، أما المنزل الثاني فقد أنشأه الحاج محمد بن سالم بن جلمام ‏الجزار عام 1540، وهما  مثال للمنازل المصرية خلال العصور الإسلامية ويجمع المنزلين عناصر العمارة في العصرين المملوكي والعثماني، واشتهر ‏كلاهما باسم "بيت الكريتلية"، وذلك نسبة إلى آخر أسرة أقامت بهما والتي كانت أحد الأسرات الوافدة من ‏جزيرة كريت. ‏

تقدم الضابط الإنجليزي جاير أندرسون باشا بطلب إلى لجنة حفظ الآثار العربية في عام 1935 بطلب لأستأجر المنزلين على أن يقوم بترميمهما وبتأثيثهما على الطراز الإسلامي وأن يعرض فيهما مجموعته الأثرية من مقتنيات أثرية ‏مصرية قديمة وإسلامية، فضلا عن مقتنياته التي ترجع إلى عصور وحضارات من بلدان مختلفة منها الهند، والصين، وتركيا، وإيران، وإنجلترا، ودمشق، على أن يصبح هذا الأثاث ومجموعته من الآثار ملكًا للشعب المصري بعد وفاته ‏أو حين يغادر مصر نهائيًا، ويتم تحويل المنزلين لمتحف يحمل اسمه.

يتكون المتحف من 29 ‏قاعة تتميز بأسقفها الخشبية المزينة بالزخارف النباتية والهندسية‏، كما يحتوي ‏المتحف على سبيل به بئر. ومن أشهر قاعات المتحف مجموعة القاعات المتخصصة منها ‏الهندية، والصينية، والأندلسية، والدمشقية، والفارسية، والبيزنطية، والتركية وكل ‏منها تحتوي على أثاث من نفس طراز اسم القاعة، بالإضافة إلى قاعتي الولادة والعرائس.

كما يضم ‏المتحف مجموعة قاعات تتبع عمارة المنزل منها الحرملك، والسلاملك، وقاعتي الرجال الشتوية والصيفية وقاعة ‏الاحتفالات، بالإضافة إلى مجموعة من القاعات المستحدثة مثل قاعتي أبواب الكريتلية، وروائع الكريتلية.
 

كليات الآثار والسياحة متحف جاير أندرسون جاير أندرسون أندرسون السياحة والفنادق

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