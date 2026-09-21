تحذير عاجل في حلب بعد انفجارات العيس.. السلطات تمنع الاقتراب من موقع الأحداث

حذرت السلطات في سوريا السكان من الاقتراب من موقع الانفجار في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي أو التوجه إلى المناطق المحيطة به، بالتزامن مع استمرار الإجراءات الأمنية في المنطقة.

وقال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا إن السلطات تحذر المواطنين من الاقتراب من موقع الانفجار في ريف حلب أو التوجه إلى المناطق المحيطة، حفاظًا على سلامتهم وإفساح المجال أمام الفرق المختصة للتعامل مع تداعيات الحادث.

من جانبه، أكد محافظ حلب أن السلطات تتابع تطورات الانفجارات في منطقة العيس، مشيرًا إلى العمل على تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في محيط الموقع.

وناشد المحافظ أهالي المنطقة عدم الاقتراب من محيط الانفجارات، وضرورة إفساح المجال أمام فرق الطوارئ والجهات المختصة لأداء مهامها، في ظل استمرار التعامل مع تداعيات الحادث.

وأضاف أن الجهات المعنية تواصل متابعة تفاصيل الواقعة للوقوف على أسباب الانفجارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه فيها.