تييري هنري: هاتريك صلاح أمام جالاتاسراي يؤكد أن الملك المصري لم يكن مشكلة ليفربول

أشاد الفرنسي تييري هنري، أسطورة أرسنال ومنتخب فرنسا، بالمستوى الذي ظهر عليه محمد صلاح، نجم ليفربول السابق وجالاتاسراي الحالي، بعد تسجيله ثلاثة أهداف «هاتريك» أمام جالاتاسراي، في ظهوره بالدوري التركي.

وأكد هنري أن تألق صلاح يمثل دليلاً واضحًا على أن النجم المصري لم يكن سببًا في أي مشكلات عانى منها ليفربول خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الأزمة ربما كانت مرتبطة بأمور داخل إدارة النادي، وليس بمستوى «الملك المصري».

وقال هنري إن تسجيل صلاح أول هاتريك له في الدوري التركي أمام جالاتاسراي، أحد أكبر الأندية في تركيا، يمثل إنجازًا لافتًا، مؤكدًا أن النجم المصري يستحق التقدير والاحترام لما قدمه طوال مسيرته.

وجاء تألق صلاح أمام جالاتاسراي ليعيد تسليط الضوء على قدراته التهديفية، بعدما قدم ليلة استثنائية قاد خلالها فريقه لتحقيق نتيجة مميزة



