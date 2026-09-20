شوبير: محمد صلاح ومجدي يعقوب يستحقان لقب «فخر العرب»

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن النجم المصري محمد صلاح، والدكتور مجدي يعقوب، يستحقان كل الفخر والتقدير، رافضًا المقارنة بينهما بشأن لقب «فخر العرب».

محمد صلاح

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية: «بعد ماتش صلاح امبارح لقيت بعض المواقع منزلة بتقول: مين يستحق لقب فخر العرب؟ هل الدكتور مجدي يعقوب ولا محمد صلاح؟».

وأضاف: «إيه السؤال ده؟ الاتنين يستحقوا فخر العرب، والاتنين يستحقوا فخر مصر، والاتنين يستحقوا فخر العالم. الاتنين يستحقوا كل الفخر، مش هما بس، وقبلهم الدكتور زويل عليه رحمة الله، وبعدهم وقبلهم ناس كتير».

وأشار شوبير إلى أهمية الاحتفاء بالنجاحات المصرية والعربية في مختلف المجالات، قائلًا: «إنت لازم تبقى كمصري وكعربي فخور باللي بيحصل. صلاح ده ما شاء الله كسر الدنيا في كل مكان راحه، فخلونا دايمًا نفخر بكل نجومنا».

واختتم: «أيوه، فيه نجم طب، وفيه نجم سياسة، وفيه نجم رياضة، وفيه نجم اقتصاد، وفيه نجوم كتير جدًا. فخلونا نسعد بكل نجاحاتنا، بكل نجاحات المصريين، بكل نجاحات العرب، وبكل نجاحات كل حد بنحبه».