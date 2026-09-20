بلومبرج: خطة لاقتطاع الأقصر حصة من السياحة العلاجية في العالم

سلطت وكالة بلومبرج الأمريكية الضوء على مدينة الأقصر بكونها قلب خطة مصر لإحياء إرثها كمركز للسياحة العلاجية، سعياً لاقتطاع حصة أكبر من سوق عالمية تبلغ قيمتها نحو 34 مليار دولار، ومنافسة وجهات راسخة مثل تركيا والإمارات العربية المتحدة.

هوائها علاج .. ومقصد قديم للاستشفاء

وذكرت الوكالة أن المدينة الفرعونية استقطبت في القرن التاسع عشر الأوروبيين الباحثين عن الاستشفاء، ومن بينهم الكاتبة الرحالة لوسي داف جوردون، إذ كان هواؤها الجاف الدافئ حتى في الشتاء يوصف علاجاً لأمراض عدة، لدرجة أن وكيل السفر البريطاني توماس كوك افتتح فيها مستشفى للأجانب والمحليين.

منافسة وجهات عالمية



وقالت بلومبرج إن السلطات المصرية تسعى إلى إحياء إرث البلاد كمركز للسياحة العلاجية، في محاولة لاقتطاع حصة أكبر من السوق العالمية البالغة نحو 34 مليار دولار،وفقاً لشركة جراند فيو ريسيرش، ومنافسة وجهات راسخة مثل تركيا والإمارات العربية المتحدة في تقديم خدمات تتراوح من العمليات الجراحية الكبرى إلى طب الأسنان والتجميل.



الأقصر.. النموذج وحجر الزاوية

ووضعت الهيئة العامة للرعاية الصحية مدينة الأقصر كنموذج رئيسي لهذه الاستراتيجية، وأصبح مستشفى الكرنك الدولي حجر الزاوية للسياحة العلاجية في الصعيد، بقدرة استيعابية تبلغ 149 سريراً داخلياً، و39 سرير عناية مركزة، و44 ماكينة غسيل كلوي، و10 حضّانات أطفال مبتسرين، و7 غرف عمليات.

وشهد المستشفى في 2025 توسعة كبيرة، حيث ارتفعت أسرة العناية من 21 إلى 39 سريراً، وافتُتحت وحدة أورام جديدة تضم 12 كرسياً للعلاج الكيماوي ومجهزة بأحدث أجهزة العلاج الإشعاعي والمعالجات الخطية وفقاً للمعايير العالمية.

خدمات متقدمة لأول مرة في الصعيد

وأدخلت مستشفيات الأقصر حزمة من الخدمات التخصصية الدقيقة لأول مرة في جنوب مصر، شملت جراحات التحفيز العميق للمخ DBS بتكلفة تصل إلى 1.6 مليون جنيه للحالة، ومناظير الموجات فوق الصوتية لأورام البنكرياس والمرارة، وزراعة القوقعة، ومناظير الشعب الهوائية المعقدة للأطفال، وجراحات ترقيع الجلد بتقنية السديلة الحرة، والتدخلات الوعائية المتقدمة EVAR وTEVAR، وجراحات أورام المخ باستخدام جهاز CUSA والملاحة الجراحية.

17.5 مليون خدمة طبية

وكشفت الهيئة أن مستشفيات الأقصر قدمت أكثر من 17.5 مليون خدمة طبية منذ بدء التشغيل وحتى نوفمبر 2025، فيما بلغ عدد العمليات الجراحية في عام 2025 وحده 45,369 عملية، إلى جانب أكثر من 11 مليون خدمة رعاية أولية، وأكثر من 110 آلاف عملية متقدمة ومهارية منذ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

10 ملايين دولار إيرادات و42 ألف سائح

وعلى مستوى الجمهورية، تسارعت جهود التوسع في السياحة العلاجية، حيث ارتفعت الإيرادات الدولية بنسبة 37% على أساس سنوي لتتجاوز 10 ملايين دولار، مع علاج نحو 42 ألف سائح في مستشفيات الهيئة.

وتركز الهيئة حالياً على التخصصات الأكثر طلباً وتنافسية، وعلى رأسها عمليات التجميل، والحقن المجهري IVF، وعلاج السمنة، وزراعة الأسنان المتقدمة.منصة رقمية و"Tour 4 Cure"

وفي إطار الاستراتيجية الجديدة التي سلطت عليها وكالة بلومبرج الضوء، أطلقت مصر مبادرة "In Egypt, We Care" ومنصة "Tour 4 Cure" الرقمية الموحدة، التي تقدم مساراً متكاملاً للمريض الدولي، يبدأ من الاستشارات الافتراضية والفرز المدعوم بالذكاء الاصطناعي والرأي الطبي الثاني، مروراً بترتيبات السفر والترجمة والإقامة، وصولاً إلى المتابعة عن بعد والسجل الصحي الإلكتروني الموحد.

كما كشف التحالف الطبي المصري خلال معرض EGY Health 2026 يوم 16 سبتمبر عن إطار عمل يستهدف أسواقاً عربية وأفريقية وأوروبية، بالاعتماد على شبكة المرحلة الأولى التي تضم المركز الطبي العالمي ومستشفى القوات الجوية التخصصي بأكثر من 500 سرير و38 تخصصاً.

وبهذه الخطوات، تتحول الأقصر من مجرد وجهة أثرية إلى وجهة علاجية متكاملة تنافس بأسعار أقل وجودة معتمدة دولياً.