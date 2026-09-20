شوبير: الزمالك رفض بيع زيزو خوفًا من الجماهير.. وقرر عدم تكرار الخطأ مع بيزيرا

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن نادي الزمالك اتخذ قرارًا ببيع بيزيرا من أجل الاستفادة المالية من الصفقة، مشيرًا إلى أن النادي سبق ورفض بيع أحمد سيد زيزو رغم وجود عروض مالية كبيرة، وهو ما تسبب، بحسب تصريحاته، في خسارة الزمالك للاعب وللعائد المالي.

شوبير

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية: «أخيرًا، بالأمس فقط أُسدل الستار على ليالي بيزيرا، وأنا مبسوط الحقيقة، لأنه حتى إخواتنا في الإمارات بدأوا يكتبوا ويقولوا: ليالي بيزيرا اللي قالها أحمد شوبير، كانت قفشة لطيفة ولذيذة».

وأضاف: «الزمالك اللي اتلسع من الشوربة بينفخ في الزبادي. في قصة زيزو الزمالك رفض بيعه وكان جاي له 6 مليون أو 7 مليون دولار، فالزمالك قال لك: لا، مش هبيعه خوفًا من الجماهير».

وتابع شوبير: «طيب تمام، خلاص مش هنبيعه. وبعدين؟ الزمالك اكتشف إنه غلط، لأنه لا كسب فلوس ولا كسب اللاعب، خسر الاتنين».

وأشار إلى أن الزمالك كان بإمكانه الاستفادة من المقابل المالي المعروض لبيع زيزو، قائلًا: «فالزمالك في موضوع زيزو خسر كتير جدًا، الـ6 مليون دولار بتوع زيزو كانوا يحلوا له مشاكل كتيرة جدًا».

واختتم شوبير تصريحاته قائلًا: «فالزمالك صلح الغلط مع بيزيرا وباع عشان ياخد فلوس تحل له جزء من الأزمات اللي موجودة داخل نادي الزمالك».