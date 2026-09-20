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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشافي: كريستيانو من أفضل اللاعبين على الإطلاق.. لكن ميسي هو الأفضل

كرستيانو
كرستيانو
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

حسم الإسباني تشافي هيرنانديز، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق، اختياره في المقارنة الشهيرة بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدًا احترامه الكبير لنجم البرتغال، لكنه يرى أن ميسي هو الأفضل.

وقال تشافي، في تصريحات تلفزيونية، ردًا على سؤال «ميسي أم كريستيانو؟»: «أنا أحترم كريستيانو كثيرًا، كريستيانو أحد أفضل اللاعبين على الإطلاق، لكن ميسي هو الأفضل».

وأضاف: «ميسي، لأنه يفهم اللعبة. كريستيانو هدّاف من الطراز الأول، لكنه لا يشارك بالطريقة نفسها، ولا يفهم ما يحدث في المباراة بالطريقة التي يفهمها ميسي».

وتابع نجم برشلونة السابق: «كريستيانو يفكر في التسجيل، التسجيل، والتسجيل، وعقليته مذهلة، مذهلة، إنه وحش بكل معنى الكلمة، إنه رائع».

وأوضح تشافي الفارق الذي يراه بين الثنائي، قائلًا: «لكن ميسي أيضًا صانع ألعاب، وهدّاف من الطراز الأول، وفي الوقت نفسه يستطيع اللعب كرقم 6، وكـرقم 8، وكـرقم 10، لأنه صانع ألعاب ويفهم كل شيء».

واختتم تصريحاته بالحديث عن قدرة ميسي على قراءة تفاصيل المباراة: «يراقب ما يحدث في الملعب، وأين توجد المساحة الخالية، وأين يوجد اللاعب الحر. نريد الهجوم من هنا، ونريد الهجوم من هناك، ميسي أكثر من مجرد هدّاف».

الإسباني تشافي هيرنانديز برشلونة منتخب إسبانيا الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو ميسي

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