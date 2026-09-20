ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على إشبيلية

حافظ برشلونة على انطلاقته القوية في منافسات بطولة الدوري الإسباني، بقيادة مديره الفني هانز فليك، مساء السبت، حين واجه خصمه إشبيلية وحقق فوزًا خلال مواجهات المسابقة لموسم 2026/2027.

وتغلب برشلونة على إشبيلية بثلاثية لهدف في إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني، وسجل البرازيلي رافينها هاتريك للفريق الكتالوني.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

1. برشلونة، 21 نقطة.

2. ريال مدريد ، 15 نقطة.

3. ريال بيتيس، 15 نقطة.

4. أتلتيكو مدريد، 13 نقطة.

5. إشبيلية، 13 نقطة.

6. ألافيس، 11 نقطة.

7. ديبورتيفو لاكورونيا، 9 نقاط.

8. أتلتيك بلباو، 8 نقاط.

9. رايو فاليكانو، 8 نقاط.

10. أوساسونا، 8 نقاط.

11. سيلتا فيجو، 7 نقاط.

12. إسبانيول، 7 نقاط.

13. ريال سوسيداد، 7 نقاط.

14. راسينج سانتاندير، 7 نقاط.

15. فياريال، 5 نقاط.

16. ليفانتي، 5 نقاط.

17. خيتافي، 5 نقاط.

18. إلتشي، 5 نقاط.

19. فالنسيا، 4 نقاط.

18. ملقا، 3 نقاط