متحدث التعليم العالي: تقييم المستشفيات وقدرتها على تدريب طلاب الطب اختصاص لجنة القطاع الطبي

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تقييم أداء المستشفيات وقدرتها على توفير التدريب العملي لطلاب كليات الطب هو اختصاص لجنة القطاع الطبي، التي تضم كبار خبراء الطب في مصر، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، مؤكدًا أن الوزارة لا تملك مصلحة في تقليل أعداد الطلاب المقبولين في أي كلية على مستوى الجمهورية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة عبر قناة النهار، أن لجنة القطاع الطبي تجري زيارات ميدانية لتقييم فرص التدريب والموارد البشرية والمادية المتاحة، وبناءً على ذلك تصدر قراراتها بشأن أعداد الطلاب التي يمكن للمستشفى الجامعي استيعابها، مشيرًا إلى أن إدارة جامعة بورسعيد الأهلية تعاملت في البداية وفقًا لأعداد الطلاب التي جرى قبولها في العام الماضي.

وأوضح أن المنصة الرقمية أوضحت العدد، وبعد ذلك اجتمعت اللجنة لوضع البدائل الممكنة أمام الطلاب، لافتًا إلى أن زيادة أعداد المقبولين مستقبلًا تظل مرتبطة بما ستحدده لجنة القطاع الطبي بعد زيارة مستشفى جامعة بورسعيد وتقييم قدرتها على استيعاب أعداد أكبر من الطلاب وتوفير فرص تدريب إضافية.

وأشار إلى أن جامعة بورسعيد الأهلية يمكنها أيضًا زيادة فرص التدريب إذا وفرت فرصًا منتظمة في مستشفيات وزارة الصحة، من خلال تعاقدات واضحة وساعات محددة وأيام معلومة للتدريب، مؤكدًا أن لجنة القطاع الطبي ستضع هذه الإمكانات في الاعتبار عند تقييم الوضع.

وأكد أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو ضمان توفير فرص تدريب عملي مناسبة للطلاب، وأن قرارات لجنة القطاع الطبي تستند إلى تقييم الموارد والإمكانات المتاحة، وليس إلى وجود أي مصلحة شخصية لدى أي طرف في تقليل أعداد المقبولين.