الأنبا بولا يعزي والدة أطفال طنطا الثلاثة.. والإيبارشية ترفع صلواتها من أجل الأسرة

تقدمت إيبارشية طنطا وتوابعها، برعاية نيافة الأنبا بولا، بخالص التعازي والمواساة إلى نرمين عبده عطية، في وفاة أبنائها الثلاثة مايكل عماد، وكارين عماد، وأبرام عماد، إثر الحادث الأليم الذي أسفر عن رحيلهم.

وشارك في تقديم واجب العزاء مجمع كهنة الإيبارشية، وكاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس وشهداء طنطا، وكنيسة مارجرجس الحمراء بطنطا، إلى جانب الآباء الكهنة والشمامسة والخدام والخادمات، والكلية الإكليريكية ومجلس الكنائس بطنطا.

ورفعت الإيبارشية صلواتها من أجل الأطفال الثلاثة، طالبة أن يمنحهم الله الراحة والسلام، وأن يمنح أسرتهم التعزية في هذه التجربة القاسية، كما صلت من أجل الأم نرمين وجميع أفراد الأسرة، أن يسندهم الرب ويمنحهم القوة والسلام، ويملأ قلوبهم برجاء القيامة والحياة الأبدية.

وأكدت الإيبارشية في تعزيتها تمسكها برجاء القيامة والإيمان بالحياة الأبدية، رافعة الصلوات من أجل الأسرة في وقت الحزن والألم.

وكانت مدينة طنطا قد شهدت حادثا مأساويا إثر اندلاع حريق داخل شقة أسرة الأطفال الثلاثة، ما أسفر عن وفاة مايكل عماد، وكارين عماد، وأبرام عماد، بينما تعرضت والدتهم نرمين عبده عطية للإصابة، ونُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، في واقعة خلّفت حالة من الحزن والألم بين أسرة الأطفال ومحبيهم.