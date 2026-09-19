البابا تواضروس يضع حجر أساس كاتدرائية الآباء البطاركة بالفشن الجديدة | صور

وضع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني بعد ظهر اليوم حجر أساس كاتدرائية الآباء البطاركة بمدينة الفشن الجديدة، وذلك في أولى خطوات زيارته بإيبارشية ببا والفشن وسمسطا، في خامس أيام جولته الرعوية بمنطقة الصعيد.

وألقى نيافة الأنبا إسطفانوس أسقف الإيبارشية كلمة أعرب خلالها عن سعادته البالغة بمجئ قداسة البابا لزيارة الإيبارشية.

وأكد المحافظ، أن المصريين يعملون معًا بهدف أن نبني بلدنا، لافتًا إلى أنه في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تم إرساء قيم التعايش والمحبة بين المصريين وهو السبيل لبناء مصر الحديثة، مشددًا على أن البناء ليس مجرد بناء الجدران، وإنما بناء أواصر المحبة والانتماء لهذا الوطن.

وقال لقداسة البابا: زيارتكم تحمل الخير والمحبة لنا هنا في بني سويف.

وألقى قداسة البابا كلمة هنأ في بدايتها نيافة الأنبا إسطفانوس وكهنة وشعب إيبارشية ببا والفشن وسمسطا، بالكاتدرائية الجديدة.

وقال: "حينما بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعمير مصر بنشاط وإنجازات كثيرة نلمسها ونراها جميعًا، من ضمنها الطرق الجميلة في كل أرجاء مصر، وعندما أراد أن يبني مدينة جديدة وعاصمة جديدة بدأ ببناء مسجد كبير وكنيسة كبيرة، حدث هذا منذ عشر سنوات، وكان بمثابة بداية روحية لهذه المدينة، وها نحن نرى فيها الآن حركة تعمير كبيرة، وأصبح فيها الآلاف من السكان والأعمال وهو أمر يدعو إلى الفخر"

وأضاف: "انتهج الرئيس النهج ذاته في بناء المدن الجديدة، وهو ما نراه اليوم هنا في الفشن الجديدة حيث يبدأ التعمير ببناء الكنيسة"

وأوضح قداسة البابا أن الكنيسة تنشأ ليس لتصبح مجرد مكان للعبادة وإنما لإنشاء المواطن الصالح الذي يعمل ويفهم معنى الوطن والمواطنة، وعندما يتعاون المواطنون معًا ينمو البناء وتنمو الحياة في مصر وكما تعلمون أيها الأحباء أن الإنسان لكي يكون مواطنًا صالحًا يحتاج إلى الأسرة والمؤسسة التعليمية (المدرسة ) والمؤسسة الدينية (الكنيسة والمسجد) والمؤسسة الاجتماعية (الأصدقاء) والمؤسسهطة الإعلامية (الإعلام والثقافة) وبكل ذلك ينشأ الإنسان مواطنًا صالحًا.

ونحن هنا في مصر نعرف جيدًا قيمة المؤسسة الدينية وقيمة التدين والعمل الصالح.

وأثنى قداسته على قيادات وزارة الإسكان موجهًا التحية للمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، ولمحافظ بني سويف ورئيس جهاز مدينة الفشن الجديدة، ولنيافة الأنبا اسطفانوس.

وقدم قداسة البابا شرحًا للتقليد المعمول به في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عند وضع حجر أساس، والذي يتضمن وضع صندوق خشبي داخل حجر الأساس، ويوضع فيه صليب خشبي وبشارة معدنية ونسخة من الكتاب المقدس والأجبية، إلى جانب طوابع تذكارية وعملة معدنية وصحيفة ومجلة كنسية تختص بهذا الوقت المعاصر.

وتقع كاتدرائية الآباء البطاركة في منطقة مركز خدمات المرحلة الأولى بمدينة الفشن الجديدة. وتبلغ مساحتها ٢٢٩٥ مترًا مربعًا.