لامين يامال: أشاهد مباريات ريال مدريد وأتمنى دائما خسارتهم

كشف الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، عن موقفه من متابعة مباريات الغريم التقليدي ريال مدريد، مؤكدًا أنه يحرص على مشاهدة مبارياته، لكنه يتمنى دائمًا خسارته عندما يتعلق الأمر بالمنافسة بين الناديين.

لامين يامال

وقال لامين يامال، خلال تصريحات تلفزيونية: «أشاهد مباريات ريال مدريد، لكن عندما يتعلق الأمر بمدريد، فأنت دائمًا تتمنى أن يخسروا».

وأضاف نجم برشلونة: «لذلك، أحيانًا أفضل ألا أشاهد المباراة، لأنني سأقضيها بالكامل وأنا أتمنى أن يخسروا».

وتأتي تصريحات لامين يامال في إطار المنافسة التاريخية بين برشلونة وريال مدريد، والتي تعد من أبرز وأشهر المنافسات في كرة القدم الإسبانية والعالمية.