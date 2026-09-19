سنتكوم: أكثر من مليار برميل نفط خام عبرت مضيق هرمز خلال الأشهر الأخيرة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم، أن أكثر من مليار برميل من النفط الخام عبرت مضيق هرمز خلال الأشهر الأخيرة في ظل حصار بحري أمريكي.

وقال الأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية - في تصريحات نشرتها القيادة على منصة "إكس" اليوم /السبت/ - إن القوات الأمريكية ساعدت في نقل أكثر من مليار برميل من النفط الخام إلى خارج منطقة الخليج.

وأضاف أن القوات الأمريكية قدمت حماية منسقة لأكثر من ألفي عملية عبور لسفن تجارية عبر الممر المائي الاستراتيجي، مشيرا إلى تطهير ممرات العبور الرئيسية في المضيق من الألغام، وعبور آلاف السفن عبره.

وفي المقابل، قال كوبر إن إيران لم تصدر برميلا واحدا النفط، عازيا توقف صادراتها إلى ما وصفه بـ"الحصار الأمريكي المحكم".

وأوضح أن حجم النفط الخام والبضائع والغاز الطبيعي المسال الذي عبر المضيق خلال الأسبوعين الماضيين تجاوز أي مستوى سجله خلال الأشهر الستة السابقة.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل مع دول مجلس التعاون الخليجي وشركات التأمين والشحن لزيادة حركة المرور عبر المضيق، الذي يعد أحد أهم ممرات نقل الطاقة في العالم.