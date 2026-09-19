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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدنمارك ترحب باتفاق مع واشنطن بشأن أمن جرينلاند وتؤكد بقاء سيادتها

الدنمارك
الدنمارك
أ ش أ

رحبت الدنمارك، اليوم السبت، باتفاق وصفته بأنه "ملزم" مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن أمن جزيرة جرينلاند؛ بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق يمنح واشنطن "سيطرة دائمة" على أمن الجزيرة، ويمنع روسيا والصين من إقامة قواعد عسكرية فيها.

وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن - في تصريح له اليوم - إن توقيع الاتفاق المتوقع الأسبوع المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قد يمثل بداية جديدة، معربا عن أمله في أن يحل الاتفاق الملزم محل فترة طويلة من عدم اليقين، وأن يعزز الأمن في القطب الشمالي وشمال الأطلسي.

ومن المقرر أن توقع الدنمارك وجرينلاند والولايات المتحدة الاتفاق في نيويورك الأسبوع المقبل، على أن يخضع للإجراءات البرلمانية اللازمة في كوبنهاجن وجرينلاند.

وأكدت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن، أن الاتفاق يعترف بسيادة مملكة الدنمارك وسلامة أراضيها وحق شعب جرينلاند في تقرير مصيره، فيما قال رئيس وزراء جرينلاند ينس فريدريك نيلسن إن الاتفاق يعزز أمن الجزيرة.

وكان ترامب قد أعلن أن الاتفاق يمنح الولايات المتحدة "سيطرة دائمة على الأمن وجميع الاحتياجات الأخرى" في جرينلاند، مضيفا أن واشنطن ستبدأ فورا في تعزيز وجودها العسكري في الجزيرة.

وأوضح مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية أن الاتفاق يضمن عدم تمكن الصين وروسيا من إقامة قواعد أو إرسال قوات إلى جرينلاند، كما يتضمن آليات لمنع الاستثمار في القطاعات الحساسة.

ولا تزال تفاصيل الاتفاق غير معلنة بالكامل، بما في ذلك حجم الوجود العسكري الأمريكي المقرر في الجزيرة وما إذا كانت واشنطن ستحصل على صلاحيات رسمية في مجالي السياسة الخارجية والموارد.

الدنمارك اتفاق الولايات المتحدة جزيرة جرينلاند

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